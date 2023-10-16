



14-й канал: если бы в субботу атаковал Хизбалла, Израиля бы больше не было

Тамир Морг, корреспондент 14-го канала, находящийся на севере Израиля, сделал репортаж о военном потенциале Хизбаллы.



Морг сказал: “У Хизбаллы самая сильная террористическая армия в мире.".



Морг подчеркнул: “Я хочу подчеркнуть, какое чудо случилось в прошлую субботу. ХАМАС, силы Нухба, вошли с 1500 боевиками. Если бы вошли с 15 тысячами, они бы достигли любой точки в Израиле. Если бы в дополнение к этому вошли десятки тысяч боевиков Сил Радуан, и чтобы ни у кого не было сомнений - им бы удалось зайти, потому что ситуация 91-й дивизии было ничем не лучше, чем Дивизии Газы. Я знаю, что это кажется бредом, что это кажется преувеличением.



Если бы они вошли и в субботу, то сегодня не было бы Государства Израиль. И до тех пор, пока этого не поймут, пока не прозвучит сигнал о необходимости ликвидации этой угрозы, Государство Израиль будет постоянно жить в условиях экзистенциальной угрозы”.





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