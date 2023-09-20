



Все хуже и хуже, и хуже

Кто-нибудь помнит, когда в Израиле в последний раз проходили социальные протесты? Нет, не модные еженедельные митинги против судебной реформы и нападок на демократию, а гневные выступления бедных и неимущих, у которых не хватает на хлеб и учебники для детей?.. Было ли такое вообще?



Старожилы, задумавшись, припомнят 2011 год, скандал из-за десерта «Милки», палатки напротив Кнессета. Вроде бы была создана комиссия, выдавшая рекомендации по удешевлению жизни, и некоторые ее предложения даже нашли применение. Но какое это имеет значение, если с тех пор подорожало все, что могло подорожать, включая показательно подешевевшие на фоне протестов «Милки»? Цены с каждым годом становятся выше и выше, и выше; новые репатрианты недоверчиво хмыкают, когда мы рассказываем им, что каких-то двадцать и даже пятнадцать лет назад в Израиле была дешевая еда…



Еще в нулевых, подсказывает статистика, страна находилась вровень с другими государствами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по уровню дороговизны жизни. С 2009 года цены рванули вверх; бунт-2011 стал реакцией на этот рывок. Сегодня мы возглавляем список самых дорогих стран Организации, и наши цены на товары первой необходимости в среднем на 38% выше, чем у других. Потребительская корзина на одного человека превышает среднюю зарплату, а если говорить о семье с детьми - то две таких зарплаты. Ценники в наших магазинах и ресторанах пугают даже гостей из Западной Европы. Неудивительно, что к нам приезжает туристов в два раза меньше, чем число израильтян, выезжающих на отдых за границу; ведь почти в любой стране мира они отдохнут дешевле, чем на родине. И это еще не предел: нам обещают новые мировые кризисы и новое повышение ключевой ставки Банка Израиля - «подарок» тем, кто выплачивает ипотеку.



С другой стороны, можно понять политиков; раз народ безмолвствует, то зачем что-то менять? Поэтому экономические программы если и появляются, то символически, как добавка к основному политическому «блюду», как праздничный продуктовый набор для бедной семьи. Почти в каждой предвыборной кампании есть дежурный пункт о борьбе с дороговизной. Но предвыборные программы, как известно, появляются только перед выборами, чтобы потом кануть в небытие. Да и борьба с растущими ценами напоминает пресловутую борьбу за чистоту, в которой уборку подменяют лозунгами…



Впрочем, есть исключения. Например, ультраортодоксальные партии обычно выполняют обещания, данные своим избирателям. В нынешней каденции они добились введения продуктовых карточек для неимущих. Это лучше, чем ничего, но такие подачки - все равно что лечение переломов пластырем.

Но где же голос народа? Почему люди не выходят на улицы, требуя навести порядок в экономике? Неужели право БАГАЦа отменять законы для наших граждан важнее, чем возможность купить продукты на обед?



По-видимому, для тех, кто регулярно митингует на площади Каплан, рост цен не представляет такой уж серьезной проблемы - их доходы выше средних. Но это не дает ответа на вопрос, почему не протестуют остальные. С каждым годом все больше домохозяйств оказываются на грани нищеты или скатываются за эту грань. Молча.



Вряд ли неудачный бунт 2011 года навсегда отбил у населения охоту протестовать. Просто за то время, пока цены росли как на дрожжах, нам внушили, что с этим невозможно ничего поделать. Как нельзя предотвратить снег, дождь, хамсин и наводнения, покончить с террором, искоренить преступность (а почему, собственно, нельзя?), так невозможно остановить инфляцию и рост цен. В доказательство обычно приводится подорожание по всему миру. При этом деликатно умалчивается о том, что стоимость жизни у нас одна из самых высоких, а вот зарплаты и социальные пособия - из самых средних. И еще один принципиальный момент: в других странах даже незначительное ухудшение экономического положение вызывает массовые акции протеста, а у нас…



А у нас инфляция происходит в любом случае: при экономическом подъеме и во время спада, когда цены на нефть растут и когда они снижаются, когда идет война и когда наступает мир. Помните, какие златые горы сулили израильтянам власти, после того как у наших берегов были обнаружены газовые месторождения? Кто-нибудь из нас с тех пор стал жить лучше? И кто-то спросил, почему так вышло? А период стабильности, которым так гордится Нетаниягу? Что-то за это время подешевело? А мирные соглашения, заключенные с богатыми нефтяными монархиями, - кому перепало от этих богатств, кроме инвесторов-миллионеров?



Говорят, что судебная реформа приведет к девальвации шекеля, но какая разница, реформа или что-то другое, все равно мы будем жить все хуже и хуже, и хуже.



Да, в нашем государстве случается столько важных политических событий, столько кризисов, скандалов, резких поворотов, столько новых и старых проблем, что на их фоне нетрудно забыть о росте цен и инфляции. И для правительства чрезвычайно удобно, что мы об этом забываем…