



Война начинается - и не заканчивается

Об этом думали многие, но мало кто осмеливался говорить вслух. Уж слишком дико выглядит сама мысль, что руководители страны начинают и заканчивают военные операции, исходя из собственных интересов. Тем не менее, даже детям было ясно: наша новая «маленькая победоносная война» - самый простой и очевидный способ спасти хромающую коалицию и теряющего силу премьера.



Так оно и оказалось. После прекращения огня цель операции объявлена достигнутой. «Верхушка» Исламского джихада уничтожена, боевики расстреляли основной запас своих ракет, ХАМАС так и не вмешался в столкновение, а Израиль не уступил требованиям исламистов и не отказался от точечных ликвидаций (какое достижение!). Выполнены и политические задачи: рейтинг Нетаниягу и Ликуда предсказуемо вырос на 2-3 процента, а популярность его основного нынешнего соперника Ганца примерно на столько же «похудела». Оппозиция в ходе войны выразила полную поддержку правительству, а мятежный Бен-Гвир вернулся в лоно родной коалиции. Под звуки последних сирен, прозвучавших уже после соглашения, страна уселась смотреть «Евровидение», поскольку его результаты бывают более интригующими и неожиданными, чем итоги наших военных акций.



Увы, у народа Израиля слишком богатый опыт, связанный с маленькими войнами, чтобы его можно было бы обмануть победными отчетами. Мы прекрасно знаем, что удар, нанесенный по инфраструктуре террора за пять дней, не помешает ей быстро восстановиться. На место убитых командиров встанут новые (уж чего-чего, а радикальных деятелей с военным опытом в Газе хватает), подпольные фабрики отстроятся и начнут выпускать ракеты, а контрабанда вооружений из Ирана и Синая, скорее всего, даже не прекращалась. Судя по массированному залпу, который выдал «под занавес» якобы раздавленный и обескровленный Исламский джихад, у группировки хватит ресурсов и желания воевать еще много лет. А мы всего лишь посмотрели очередную серию хорошо знакомого и уже надоевшего сериала под названием «Израиль успешно борется с террором». На этом сериале выросло уже не одно поколение, а он все не кончается. Продолжение следует.



Но какой тогда смысл всех этих операций с громкими названиями? Почему мы платим за них такую высокую и болезненную цену? Ведь даже с точки зрения эффективности, так называемая победа над Исламским джихадом вряд ли оправдывает стоимость потраченных на нее средств поражения и выпущенных ракеты «Железного купола». Добавим сюда такие «мелочи», как отмена занятий в учебных заведениях и экономические потери из-за перерывов в работе предприятий. Ради чего?



Что касается жизни погибших граждан, здоровья раненых и общего морального и психологического ущерба, нанесенного обществу, то его просто невозможно оценить. Пять дней весь Израиль жил в ожидании удара с неба, пять ночей жители наших городов и поселков были вынуждены бегать в бомбоубежище, порой по несколько раз за ночь. Это уже превратилось в национальный спорт израильтян. Люди научились шутить по поводу модных пижам для ночной тревоги, поскольку юмор - единственное, что нам остается.



Даже политические выгоды, полученные правительством и лично премьером от проведенной операции, довольно сомнительны. Мнимые победы быстро забываются, и качели популярности могут скоро качнуться в обратную сторону. Если вспомнить недавнюю историю, то маленькие войны (да и большие тоже) часто не помогали политическим деятелям, а совсем наоборот. Так случилось с Ольмертом, чью карьеру не спасла Вторая Ливанская, и с Эхудом Бараком, метившим на место премьера и сделавшим ставку на «Литой свинец». Совсем свежий пример - операция «Рассвет», проведенная кабинетом Беннета-Лапида под занавес их правления.



Трудно представить, что такой опытный политик, как Нетаниягу, всерьез рассчитывает на долговременный эффект войны против Исламского джихада. Скорее всего, она не повлияет даже на ближайшее серьезное испытание правительства - процесс принятия бюджета, а к выборам, пусть даже досрочным, и вовсе будет забыта.



Единственная логичная цель операции «Щит и стрела» - напомнить населению, что угроза террора была, есть и будет всегда. Именно из-за этой угрозы большинство избирателей из года в год голосует за правый лагерь. Последние выборы не стали исключением, но размах и массовость протестов против юридической реформы неприятно удивили и насторожили власть. Общество стало выходить из-под контроля, и чтобы его вернуть, нужно было возродить старые страхи и показать, какой лагерь и какой лидер способен защитить нас от врагов.



Что ж, раз уж мы готовы признать, что политики начинают войну, когда и потому что им это выгодно, стоит пойти дальше и согласиться: война заканчивается ничем по той же причине. Угроза должна постоянно сохраняться, чтобы ее можно было использовать в нужный момент. Ведь страшно подумать, как власть будет руководить этим строптивым народом, если вдруг не станет ни ХАМАСа, ни Исламского джихада, ни Хизбаллы, не говоря уж о ядерной программе Ирана…



Но Биби, пойдя проторенным путем «победоносной» военной операции, не учел одного: силы привычки. Люди не могут бояться вечно. Не случайно в этот раз израильтяне почти не меняли свои планы из-за обстрелов. Независимо от прекращения или продолжения огня, поклонники «Евровидения» готовились к финалу, а участники протестов - к субботней демонстрации. Как говорится, война войной, а обед, телевизор, шопинг, митинг и так далее - по расписанию.



Удивляться тут нечему. Чем дольше мы живем под прицелом ракет из Газы, тем меньше этот фактор влияет на нашу жизнь и на наши политические предпочтения. Народ уже успел убедиться, что маленькие войны начинаются и заканчиваются одинаково при правом и левом правительстве. Точнее, начинаются и не заканчиваются. Тема безопасности, на которую всегда делали ставку политические лидеры, начинает уходить на второй план. Может, хотя бы эта тенденция заставит наших лидеров задуматься о планах полного искоренения террора, а не о мелких профилактических уколах.









