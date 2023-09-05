



Школа без перемен

Очередной учебный год в Израиле удалось начать без забастовки, что само по себе не может не радовать. Однако, по правде говоря, это чуть ли не единственное достижение нашей системы просвещения. Мало того, первые числа сентября ознаменовались сразу несколькими школьными скандалами. Распыление учениками порошка из огнетушителя во время первого урока, запланированный форум отказников от службы в армии в престижной гимназии Тель-Авива, его запрет и протестная отставка директора…



Последняя история дает повод порассуждать о проникновении политики в образовательный процесс, где ей совсем не место. Но даже эта актуальная тема меркнет перед скучными цифрами, опубликованными министерством просвещения за две недели до начала учебы. Согласно этому отчету, у нас не хватает 2800 учителей, а 30 тысяч педагогов не соответствуют критериям министерства, то есть не имеют достаточной профессиональной подготовки. Это касается преподавателей математики, английского языка, иврита и естественных наук, в том числе в старших классах. У многих из них даже нет академической степени по своей дисциплине. Попросту говоря, почти каждый второй не имеет права учить детей, потому что не обладает необходимой квалификацией. Почему же они работают? Ответ нетрудно угадать: потому что других учителей у нас нет. Ситуация будет только усугубляться с выходом на пенсию опытных педагогов. Заменить их некем - молодые люди, в том числе те, кто заканчивает учительские курсы, крайне неохотно идут работать в школу.



В сухом остатке можно констатировать: наших детей учит кто попало, но даже таких учителей не хватает, а дальше будет только хуже. Подобные новости появляются время от времени в СМИ, наряду с информацией о том, что израильские школьники опять показали очень скромные результаты в международном тестировании. Общество дежурно вздыхает и возвращается к своей рутине. Слишком много у нас проблем, чтобы переживать о школе. Политика, террор, преступность, инфляция, протесты, Иран, пробки, очереди к врачам, снова политика, снова инфляция… У государства нет ресурсов на все сразу - ни материальных, ни моральных.



Ресурсы, а вернее, их отсутствие, - основная причина упадка в системе просвещения: школьное образование в Израиле всегда финансировалось по остаточному принципу. Добавим к этому бесконечную смену министров, среди которых примерно каждый первый вводил новую концепцию обучения и контроля знаний. (Представьте себе, что было бы со страной, если бы каждый министр обороны менял военную стратегию государства?) Плюс низкий авторитет школы вообще и учительской профессии в частности. Странно видеть это в государстве Народа Книги, народа, который веками славился своим прилежанием, грамотностью и тягой к знаниям, но еще более удивительно, что такое положение всех устраивает.



Именно так. Низкий уровень школьного обучения устраивает детей, которые не собираются связывать свою жизнь с профессиями, требующими высокой квалификации. Те же, кто лелеет амбициозные планы, а также их родители, знают, что нужно изначально искать хорошую школу и/или репетиторов по нужным предметам. Кроме того, ситуация устраивает учителей; плохих - потому что можно не напрягаться, а хороших - поскольку у них нет недостатка в частных учениках и дополнительных доходах. Устраивает все и экономику, которой больше нужны строители, водители автобусов и сварщики, чем историки и океанологи. И наконец, больше всего слабая школа устраивает власть. Во-первых, потому что в образовательную систему не приходится вкладывать дополнительные затраты, что неизбежно, если мы хотим, чтобы она соответствовала требованиям времени. А во-вторых, обществу недоучек легче впарить любую политическую идею, любой пропагандистский трюк. Нельзя сказать, что правительство подрывает школьное образование намеренно - нет, до такого мы еще не дошли. Но оно спокойно наблюдает, как это образование деградирует, и не готово ударить палец о палец, чтобы что-то изменить.



Разумеется, страна нуждается в квалифицированных кадрах, но совсем не обязательно учить их за счет государства. Всегда найдутся энтузиасты, которые сами выложат огромные суммы на репетиторов, подготовительные курсы и неоправданно дорогое высшее образование. Обученные за границей профессионалы-репатрианты будут счастливы работать за более скромную зарплату, чем старожилы. В случае крайней необходимости можно приглашать ценных специалистов из-за рубежа. В сумме это все равно выйдет дешевле, чем тратить деньги на школы. Даже вынужденное повышение зарплаты учителям, после их очередной забастовки, - все-таки экономия по сравнению с серьезным, продуманным, целенаправленным развитием школьной системы. А поскольку, кроме образования, государство мало на чем может экономить, можно не сомневаться: в ближайшее время в израильской школе ничего не изменится, разве что к худшему.

