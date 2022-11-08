



Проигравшие



Случившееся на выборах с левым лагерем, - это даже не поражение. Это разгром. Те, кто утешает себя: мол, в сумме голоса между блоками разделились почти поровну, либо обманывает других, либо обманывается сам. Антибибисты вместе с арабскими партиями действительно получили плюс-минус 45% голосов, но далеко не все они представляют левое политическое крыло. Даже в условно-центристском списке Ганца есть политики, которые вполне органично смотрелись бы в Ликуде.



В последние десятилетия левым редко удавалось порулить, и даже в эти считанные годы они вынуждены были опираться либо на арабские голоса, либо на идейно чуждых им ультраортодоксов. А нынешний расклад мандатов и вовсе заставляет задуматься, есть ли в израильской политике место для левой идеологии. Если выборы демонстрируют волю народа, то наш народ высказался по этому поводу вполне определенно. «Израиль отвернулся от демократических ценностей и прав человека и идет по пути Турции», с горечью пишут потерявшие власть политики и их сторонники.



Но может быть, трагедия левых вызвана цепочкой случайностей, без которых ситуация выглядела бы совсем иначе? Если бы не распад арабского списка, не высокий электоральный барьер, не упрямство Мейрав Михаэли… Ведь каких-то четырех тысяч голосов не хватило МЕРЕЦ, чтобы войти в Кнессет и усилить свой блок сразу на четыре

мандата!



Что ж, это действительно стечение обстоятельств, но оно совсем не случайно.



Можно сколько угодно обвинять Михаэли в провале левых из-за ее отказа объединить свой список с МЕРЕЦ. Глава «Аводы» вела и ведет себя неразумно и заносчиво. Но Партия Труда растеряла свой авторитет и массовость задолго до Михаэли и последних выборов. Что касается неудавшегося союза с МЕРЕЦ, то это лишь частный случай взаимного недоверия, личных амбиций и перетягивания одеяла на себя, царящих на левом фланге. Этими играми занимались и Лапид, и Ганц, и арабские лидеры, практически махнув рукой на предвыборную кампанию. Вероятно, они считали, что у левого избирателя нет иного выхода – не пойдет же он голосовать за Биби и Бен-Гвира… В итоге кто-то даже выиграл (например, «Еш Атид»), но все вместе проиграли.



Допустим, левый блок сумеет признать, учесть и исправить свои ошибки. Означает ли это, что в следующий раз он сможет выиграть выборы? Многие считают, что никакая правильная стратегия левым уже не поможет: для их кризиса существуют объективные причины.



Главная из них известна давно – это разочарование в мирных инициативах, которые навсегда связаны в сознании народа с договорами Осло и его архитекторами из «Аводы» и МЕРЕЦ. Никто не сделал больше для укрепления власти правых в Израиле, чем палестинские террористы и организаторы интифад. И хотя на левом фланге сегодня появились новые силы, которые чаще называют себя центристами, им пока не удалось сломать лед общественного недоверия. Правые движения по-прежнему ассоциируются с безопасностью, левые – с уступками и террором.



Второй фактор – демографический. Самая растущая прослойка населения в Израиле – ультраортодоксы: сегодня они составляют 12% от всех жителей, и год от года этот процент увеличивается. Когда-то представители харедим в Кнессете охотно вступали в левую коалицию, но с тех пор их политические взгляды сильно поправели. Это связано и с тем, что ультраортодоксальные евреи слишком часто становятся жертвами террора, и с готовностью кабинета Нетаниягу выполнять все их условия. Подобное обещание может дать ультраортодоксам и левая власть, но чего тогда будут стоить ее лозунги о равноправии и защите интересов светского населения? При всех перекосах право-религиозной коалиции, лево-религиозная коалиция – абсурдное, бесполезное и нежизнеспособное образование. Это понимают сами харедим, которые поговаривали о подобном союзе, но предпочитали дождаться возвращения правых.



Однако тот факт, что левый лагерь потерял власть, и, возможно, навсегда, не означает, что он непременно исчезнет. Даже если светское население станет в стране меньшинством (а до этого еще далеко), оно должно иметь своих представителей хотя бы в оппозиции. Левым партиям как раз и нужно сосредоточиться на запросах своего электората, а не на борьбе за посты и кресла в правительстве. Это единственное, что может спасти их от политического угасания.



Если бы тот же МЕРЕЦ больше занимался проблемами нищих стариков и матерей- одиночек, чем правами палестинцев, он, возможно, не остался бы за бортом. Если бы левый лагерь опирался не на университетскую профессуру и интеллектуальную элиту, а на тех, кто нуждается в государственной помощи и социальных программах, расклад в Кнессете был бы сегодня иным. Пока в среде проигравших не видно этого понимания. Это означает лишь одно: им придется уйти, а на их место придут новые левые, с прагматичной социальной и экономической программой. Именно такие партии и программы, такая левая политика нужна нашему обществу.



Автор: Ира Коган.