



Политики против армии

Члены правящей коалиции, похоже, окончательно потеряли чувство реальности. Иначе нельзя объяснить их атаки на ЦАХАЛ и его верховное командование - начальника генштаба Герци Галеви и командующего ВВС генерал-майора Томера Бара. Только сумасшедший или враг способен сознательно посягать на авторитет армии в такой стране, как наша, - в стране, которая всю жизнь борется за свое существование. Только ничего не понимающий человек может говорить о том, что пора избавляться от резервистской службы и переходить к профессиональным вооруженным силам.



В рейтинге доверия граждан к официальным институтам армия традиционно занимает первое место. Подорвать это доверие, особенно на фоне происходящих в обществе потрясений, означает окончательно лишить народ уважения ко всему, что исходит от государства. Какая власть и какими методами сможет управлять этим народом?



Неужели они не понимают, что опорочить ЦАХАЛ и его командиров все равно не удастся, поскольку люди всегда будут на стороне своих детей, а большинство наших детей - солдаты? Наезды на армию всегда обходились власти дорого, как мы могли убедиться на примере попытки отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта. Казалось бы, зачем опять испытывать судьбу, зачем провоцировать новую вспышку протеста? И все же это не останавливает политиков, а наоборот, заставляет их еще яростнее обрушиваться на генералов и резервистов.



Министры и депутаты в правительстве Биби - не сумасшедшие, не враги и не глупцы. Они прекрасно понимают, что происходит, и их нападки на армейское руководство - вовсе не заблуждение. Они осознают риски, но играют ва-банк, потому что для многих из них все может обернуться гораздо хуже.



Министры Регев и Амсалем, депутаты от Ликуда, сам Биби, который на публику лицемерно защищает армейское командование, - все они стараются защитить себя от будущих обвинений. Боеспособность ЦАХАЛа снижается, и этот секрет Полишинеля давно известен даже нашим врагам и соседям по региону. Генералы винят правительство с его попытками протолкнуть непопулярную судебную реформу, министры - генералов, допускающих втягивание армии в политику и недостаточно жестко поступающих с отказниками. Обе стороны не идеальны, и рано или поздно кому-то придется ответить за разложение ЦАХАЛа. Дай Бог, чтобы это произошло не по следам проигранной войны.



Положение правительства более уязвимо: именно оно начало реформу, которая спровоцировала протесты, затронувшие армию. Предстоящее принятие закона о призыве еще сильнее обострит ситуацию. А народ, как уже говорилось, склонен больше доверять армии, чем власти, и это касается даже сторонников нынешней коалиции - правых и поселенцев, исключая разве что самых радикальных.



Вот почему появились рассуждения о пилотах ВВС как военной элите, представителях левого истеблишмента, которым плевать на нужды простых людей, и призывы привлечь к ответственности офицеров Генштаба. Капля камень точит. Негативная информация западает в общественное сознание и мало-помалу изменяет его. Многим выгодно, чтобы ЦАХАЛ перестал быть «священной коровой», которую никому в Израиле не позволено задевать и оскорблять. А если когда-нибудь удастся отменить резервистскую службу и перевести вооруженные силы на контракт, то с идеей народной армии и вовсе будет покончено. Народным останется в стране только правительство и его бессменный вождь.



Для Нетаниягу такое развитие событий было бы идеальным. У него собственные счеты с армейским руководством. Даже если слухи о том, что Генштаб в свое время не разрешил ему атаковать Иран, необоснованны, военные попортили премьеру немало крови, постоянно оспаривая его решения в сфере безопасности. Когда Биби разделается с независимым судом - а эту надежду он пока не оставил, - одной из немногих структур, способных ему противостоять, останется ЦАХАЛ. И еще один момент, хотя о нем стараются не говорить вслух. Все понимают, что переход армии и полиции на сторону площади Каплан разом решит судьбу правительства и всех его реформ. Да, трудно представить себе военный путч в Израиле, но могли ли мы когда-то вообразить полгода массовых протестов и отказ резервистов от призыва, «даже если начнется война»?..



Наконец, у отставных генералов есть «вредная» привычка приходить в политику с самыми амбициозными планами, путать карты опытным игрокам и даже составлять конкуренцию самому царю Биби. Причем их популярность строится не на личных качествах и не на толковых программах, а прежде всего на любви и уважении общества к армии. Эту любовь и пытается подорвать Нетаниягу - чужими руками, поскольку открытые нападки премьер-министра на руководство ЦАХАЛа могут обернуться против него. В его намерения не входит развал армии, как уверяют его противники, но он безусловно стремится ограничить влияние армейских генералов на общество, и в том числе на политику.



Нельзя отрицать, что и в армейском королевстве многое неладно. ЦАХАЛ действительно политизирован гораздо больше, чем это позволительно для армии. В его руководстве происходят интриги, карьерные игры, сведение счетов. Далеко не все наши командиры обладают стратегическими талантами и другими качествами, необходимыми военным. Да и политическое отказничество - достаточно тревожный сигнал.



Но это наша армия, и другой у нас нет. Она - единственная гарантия выживания нашей страны, нашего народа и всех евреев мира. Что еще важно, армия - один из немногих факторов, которые до сих пор служат скрепляющим цементом общества, объединяющим самые разные прослойки населения. Если ЦАХАЛ утратит характер народной армии - а для этого достаточно уронить ее авторитет и снизить мотивацию молодых людей к службе - у нас, израильтян, не останется почти ничего общего.



Борьба политиков против армии сама по себе выглядит абсурдно, при том, что обе стороны наперебой твердят о растущих угрозах безопасности. Но если единственный смысл этой игры - спасение чьей-то карьеры, то «там, наверху» пробивают очередное дно.