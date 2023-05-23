



Политика выбивания денег из государства

Утверждение бюджета в Израиле - всегда знаковое событие. Одни ждут его с трепетом, другие со злорадством, третьи всерьез готовятся дать оппонентам решительный бой.



Причина в том, что, если бюджет не принимается к установленному сроку, Кнессет должен быть распущен и назначаются новые выборы. Этим положением и пользуются фракции - члены коалиции, чтобы выбить из казны больше денег сверх установленного законопроектом. Иначе не будем голосовать за бюджет или вообще уйдем в отставку, угрожают министры и партийные лидеры.



В этот раз все проходит по той же схеме. Харедим и ультраправые как будто соревнуются, кто запросит больше, не принимая возражений о том, что их требования чисто технически не выполнимы, а порой и противоречат правилам. Бецалель Смотрич - кстати, министр финансов - высказался вполне откровенно: «Да, увеличенный бюджет для йешив - это не очень хорошо для экономики. Но у государства есть и другие ценности».



Коротко говоря, обсуждение проекта бюджета - это время шантажа и ультиматумов, возможность поиграть мускулами и показательно хлопнуть дверью. Для правящей партии и главы правительства это испытание на стойкость и проверка умения договариваться. Для оппозиции - шанс увидеть крах коалиции и взять реванш на новых выборах. Для журналистов - тема сенсаций и спекуляций.



При этом бюджетные баталии редко приводят к падению правительства. Все участники спектакля понимают: случись новые выборы, они рискуют потерять свои посты и не получить вообще ничего. Именно об этом напомнил своим союзникам Нетаниягу, заявив: «Лучшего правительства у нас не будет». Но интрига обычно сохраняется до упора; никто не хочет сойти с дистанции раньше других. За всю историю обсуждений бюджета ни один руководитель не сказал: «Я согласен, что дополнительные средства нужно выделить другим ведомствам - на зарплату учителям, на пособия неимущим, на помощь репатриантам. Мы у себя в министерстве постараемся обойтись тем, что есть». Обычно участники дебатов, не получившие требуемых плюшек, нехотя смиряются с неизбежным, чувствуя себя лузерами.



В самом деле: беда тому министру или партийному лидеру, который в этот уязвимый для правительства момент не попытается вытянуть из казны добавочное финансирование на свои программы и свой электорат. Он или слабак, или плохой переговорщик и рискует в будущем потерять голоса избирателей и поддержку однопартийцев.



Читатель вправе спросить: а при чем тут экономика, для которой, собственно, и принимается бюджет? Вопрос справедливый, но ответа на него нет. Об экономике участники дебатов задумываются в последнюю очередь. Казалось бы, кто как не правительство должен заботиться обо всей стране, о потребностях всего населения, о всех отраслях и сферах жизни? Очевидно, что все это должно быть пропорционально и сбалансированно отражено в бюджете. Такую работу худо-бедно, с оглядкой на коалиционные соглашения, проводят финансовая комиссия Кнессета и минфин. Но даже этот, часто не самый удачный проект, в итоге оказывается лишь черновиком, который перекраивается в ходе обсуждения в угоду всем заинтересованным лицам.



Совсем недавно, в разгар «короны», Израиль три с половиной года жил вообще без бюджета, обходясь старыми нормами и отдельными целевыми субсидиями. Нет, жизнь не остановилась, но все это время нельзя было осуществлять новые проекты, проводить программу выхода из кризиса, оказывать экстренную помощь уволенным работникам и потерявшим доход предпринимателям, планировать борьбу с эпидемией. А помните, из-за чего разгорелся сыр-бор? Биби и Ганц не могли договориться, на какой срок нужно принимать госбюджет - на год или на два. Поистине, спор остроконечников и тупоконечников! Когда бюджет, уже при Беннете, был наконец утвержден, это событие преподносилось как огромная победа нового кабинета, залог его будущего успешного правления.



А ведь речь идет, по сути, о рутинной процедуре, необходимой для нормального функционирования государства. Можно понять, почему ожесточенные дискуссии вызывает закон о призыве или изменение Закона о Возвращении - это сложные и болезненные темы, действительно задевающие интересы многих людей. Но бюджет?..



Принято считать, что экономика - базис, на котором строится политика, идеология, культура и так далее. В Израиле все выглядит по-другому: политика лежит в основе всего и вертит экономикой. На самом деле, отклонений от правила здесь нет. Просто политика используется для выбивания денег из государства. По сути, это самый прибыльный бизнес в нашей стране. Выгоду от него получают политические деятели и их сторонники, а проигрывает экономика в целом, промышленность, строительство, образование, здравоохранение, социальная сфера и мы все, народ Израиля. Закон, увязывающий принятие бюджета с существованием правительства, создает почву для торговли, взаимного выкручивания рук и дележки государственных финансов между своими.



Кажется, что выход очевиден: нужно отменить правило, требующее распустить Кнессет, если бюджет не принят в срок. Но с нашими нравами это не поможет делу: без четкого дедлайна дебаты будут тянуться до бесконечности, и мы вообще останемся без бюджета. Взывать к совести и ответственности членов коалиции - совсем уж бесполезное занятие. Более или менее разумный вариант - формировать правительство не из партийных деятелей, а из независимых профессионалов. Эта идея давно носится в воздухе, но ее осуществление требует радикальных перемен во всей политической системе. Да и кто гарантирует, что так называемые технократы будут действительно независимыми?



Самое простое решение проблемы лежит на поверхности: необходим закон, регулирующий поправки в готовый проект бюджета - например, ограничивающий их определенными суммами. Тогда процесс утверждения бюджета будет проходить без шума и базара, как и должно быть. Но вряд ли в коридорах власти когда-нибудь откажутся от политики выбивания денег из государства.



