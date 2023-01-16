



Плохие и хорошие евреи

Эмили Тамкин, еврейская писательница из Великобритании, недавно опубликовала книгу под названием «Плохие евреи: история американской еврейской политики и идентичности». В еврейской среде эта книга вызвала немалый ажиотаж.



В рецензии на книгу издательство «Херст» описало ее как «живую, вдумчивую историю евреев Америки, исследующую их сложные отношения с национальной культурой, самобытностью, политикой и друг с другом».



В Еврейском телеграфном агентстве JTA реакция на книгу была более острой: «Автор прослеживает историю американского еврейства сквозь призму того, как евреи по одну сторону социальных потрясений пытаются дискредитировать еврейство находящихся по другую сторону».



Сама же Тамкин сказала, что ее «книга посвящена тому, что происходит в Америке с тех пор, как американская еврейская история превратилась в череду дискуссий, дебатов и заламывания рук по поводу того, кто такой еврей и что значит быть евреем».



Как отмечает Тамкин, в сегодняшней Америке вопрос о самоидентификации евреев стоит довольно остро. В процессе работы над книгой разным людям она задавала вопрос: «Что вам приходит на ум, когда вы слышите слова «плохой еврей»? И самым распространенным был ответ: «Когда я думаю о плохом еврее, я думаю о себе».



Так что же это значит — быть хорошим или плохим евреем?



Еврей не просто еврей



Прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно вспомнить о происхождение самого слова «еврей». На иврите оно звучит как «йехуди» (или йегуди). И, как известно, это слово происходит от названия колена Йегуды, еврейского клана, жившего на Земле Израиля во времена Второго храма. Однако у этого слова есть и другое значение: «йехуди» также происходит от слова «йехуд», что означает единство.



И в этом скрыт великий смысл, если вспомнить, что евреи стали народом только после того, как обязались любить друг друга «как один человек с одним сердцем» у подножия горы Синай. Хотя со временем в большей части еврейского народа это забылось, и сегодня мы имеем то, что имеем.



Но если рассматривать еврейство через призму единства, как это делают каббалисты, то быть хорошим евреем означает, прежде всего, желать объединиться с другими. Именно это важно для еврея, именно это является его главной ценностью.



То есть еврей — это человек, который понимает, чувствует и разносит в массах идею о необходимости быть связанным узами любви со всеми людьми, независимо от их вероисповедания, обычаев и политических взглядов.



И не случайно одним из ответов, который получила Тамкин на свой вопрос о том, кто является плохим евреем, был такой: «Плохой еврей тот, чье представление об иудаизме не согласовывается со всем миром». И я понимаю, откуда взялся этот ответ. Ведь именно еврейский народ должен начать процесс исправления мира.



Исправление мира



В каббале исправлению мира отводится центральное место. Однако нужно понимать, что под этим подразумевается. Исправлять мир — это значит нести за него ответственность, заботиться о нем. И это не просто слова, а вполне конкретная, практическая задача. И пока мы, народ Израиля, ее не выполним, мы не будем «хорошими евреями».



Как пишет РАШИ, один из величайших каббалистов 12-го века, сразу после «инаугурации» нашего народа, объединившегося «как один человек с одним сердцем», нам было поручено стать «светом для народов мира».



Другими словами, наше единство и наш долг перед миром неотделимы. Мы не можем быть светом для народов, если мы не едины. И в то же время мы не можем объединиться, если не будем делать это для того, чтобы быть светом для народов.



Когда наши предки впервые объединились, последовав за Авраамом из Вавилона, они не были биологически родственной группой. Это была эклектичная толпа, воодушевленная идеей объединения над разделяющим их эгоизмом.



Авраам был первопроходцем, он первым понял, что эгоизм является главной проблемой человечества, и для благополучного существования необходимо подняться над ним. И хотя в те времена идея единства нашла отклик лишь в сердцах тех, кто впоследствии стали называться народом Израиля, сегодня она стала универсальной.



Единство растворяет ненависть



Единство народа провозглашается во многих общественных доктринах. Но проблема в том, что оно либо остается на уровне теоретической концепции, либо принимает уродливые формы сплочения ради угнетения других народов.



Тогда как настоящее единство растворяет ненависть в мире, прекращает все распри и войны. Потому что основой его является желание благополучия для всего человечества. И реализуется оно силой самого Творца, — свойства любви и отдачи, — который и создал творение, чтобы в единении с Ним и между собой мы наполнились Его бесконечной любовью.



К этому и вел Авраам своих последователей, которые стали еврейским народом. Он знал, что человечество само не сможет преодолеть свой непрерывно возрастающий эгоизм. Ему необходим пример. И таким примером должен стать народ Израиля — Исраэль (от слов «Исра» и «Эль» — прямо к Творцу).

Вот почему у горы Синай вместе с силой объединения народ Израиля получил конкретное задание — передать силу единства всем народам мира. И вот почему народы мира с той поры и по сегодняшний день ждут от нас выполнения этого задания, поддерживая нас, когда мы едины, и ненавидя, когда мы разобщены.



Так что быть хорошими или плохими евреями не означает вести себя хорошо или плохо. Это определяется выполнением или невыполнением нашего обязательства перед миром. Тем, объединяемся ли мы между собой в братской любви, чтобы послужить миру примером, или ненавидим друг друга, тем самым лишая мир шансов на благополучное существование.



Но когда еврейский народ, самый разобщенный из-за своего эгоизма, преодолеет раскол и объединится, он приведет к мирному и безоблачному существованию все человечество.



Д-р Михаэль Лайтман,

основатель и глава Международной академии каббалы (МАК)