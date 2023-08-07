



Параллельная реальность

Если посмотреть последние новости из Израиля, то можно подумать, что речь идет о разных странах и разных народах. Мало того, кажется, эти народы живут в разных эпохах; а может быть, вообще в каких-то параллельных, нигде не пересекающихся реальностях.



В одной из этих реальностей террорист приходит на центральную улицу Тель-Авива и убивает человека. В другой - в Тель-Авиве, практически на соседней улице, проходит шумная многолюдная демонстрация… нет, не против террора, а снова против реформы юридической системы. Не за укрепление безопасности, а за сохранение полномочий Верховного суда. Попробуйте рассказать кому-нибудь не посвященному в местные реалии, что это один и тот же город и все происходит в один и тот же день. Ни один здравомыслящий человек вам не поверит. А мы сами не только знаем, что это так и есть, - мы даже не удивляемся.



Сам по себе теракт, кроме горечи, вызывает много вопросов. Оказывается, его исполнитель, активист "Исламского джихада" Камаль Абу Бакр, уже полгода находился в розыске за попытку другого нападения. Как он умудрился попасть не просто внутрь «зеленой черты», а в самый центр Тель-Авива, миновав все блокпосты и патрули? Еще более интересно, что террорист проживал в Дженине, где ЦАХАЛ совсем недавно произвел несколько арестов, а в начале июля именно там была проведена двухнедельная военная операция "Дом и сад". У нас нет оснований сомневаться в боеспособности нашей армии и в профессионализме военачальников, которые планировали обе эти операции. Но ответа все равно нет. Либо все рейды и аресты неэффективны - тогда почему их все время проводят, рискуя жизнями наших солдат? Либо тут какая-то мистика, и ЦАХАЛ заходил в какой-то другой Дженин, в другой, параллельной реальности…



В этой несовпадающей истории есть еще один, третий уровень абсурда, который просто ни в какие ворота не лезет. На фоне постоянных террористических атак палестинская администрация ставит Израилю ультиматум (!), требуя срочной экономической помощи. Иначе, мол, они не примут участия в международном форуме по национальной безопасности. Израиль выставил встречное условие - прекратить выплаты семьям террористов, но оно было отвергнуто. При этом большинство членов израильского кабинета выступает за оказание требуемой помощи, поскольку "мы заинтересованы в стабильности палестинской автономии".



Иными словами, когда террористы приходят нас убивать, а палестинское руководство награждает семьи убийц, - это называется стабильностью. Именно такую стабильность должно поддерживать еврейское государство, помогая экономике автономии не скатиться в экономический кризис, а ее лидерам - не потерять свои кресла вместе с возможностью вредить Израилю на всех дипломатических площадках. Время от времени армия будет заходить в спасенные от кризиса города и деревни, рискуя жизнью своих военнослужащих, и кого-то арестовывать террористов, от чего террор не станет меньше. Этот вопрос вполне серьезно обсуждают министры самого правого правительства, ради приличия отложив его в свете террористической атаки со смертельным исходом. Но не сейчас, а через неделю так называемая стабильность так или иначе будет восстановлена - "в наших общих интересах".



В отличие от правительства, организаторы тель-авивской демонстрации посчитали кровавое нападение в центре города недостаточной причиной для ее отмены. "Все пройдет, как запланировано", заявили они, приняв повышенные меры предосторожности. Между тем, по сообщениям спецслужб, есть все основания подозревать, что террорист направлялся как раз к месту проведения акции и именно там, среди толпы людей, собирался открыть стрельбу. Участникам демонстрации просто повезло, что на пути убийцы оказались охранники муниципальной службы безопасности, один из которых заплатил своей жизнью, чтобы предотвратить более страшную трагедию.



42-летний охранник Хен Амир умер от ран в больнице как раз в тот час, когда на перекрестке Каплан произносили речи в защиту демократии. Правда, протестующие отказались от шествия после митинга, но скорее из соображений безопасности, чем в знак сочувствия к жертве теракта. Никакой принципиальной важности в этой демонстрации не было; такие акции проходят по субботам уже более тридцати недель. Но, как говорится, шоу должно продолжаться…



Трудно представить, что такое возможно в том Израиле, который мы знаем и любим. Совсем недавно каждая террористическая атака, каждая смерть повергала страну в траур, примиряла спорящих, отменяла не только праздники, но и все прочие мероприятия, и затмевала абстрактные ценности и лозунги, включая даже неприкосновенную демократию. Каждый трагический случай напоминал, почему мы здесь и что объединяет нас сильнее, чем политические и религиозные взгляды. То, что происходит сейчас, - это какая-то другая страна, другой народ.



Но беда в том, что страна та же самая, и мы - тот же самый народ. Просто наша жизнь, наша судьба, которая всегда была общей, что бы ни происходило, распадается на отдельные дорожки, которые расходятся все дальше друг от друга. Это уже не политика, не религия, это просто разные реальности, разные люди, у которых настолько мало общего, что действительно трудно представить, как они могут жить на одной земле. Линии разлома проходят через все слови населения и общественные институты, включая армию, и уже нет ничего удивительного в том, что террор, борьба с ним и субсидии для палестинского руководства существуют параллельно.



Разумеется, разногласия существовали всегда, но все же люди старались находить точки соприкосновения и сохранять почву для диалога. Сейчас все иначе: каждый израильтянин выбирает свой путь, свою правду, живет той реальностью, которая его устраивает, и не хочет знать, что существует другая. Но это дорога в никуда, на которой мы рискуем потерять ту единственную общую реальность, которая у нас есть.









