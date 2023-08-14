



Министр иностранных дел посетит Уругвай и Парагвай

Министр иностранных дел Эли Коэн сегодня отправится с визитом в Парагвай и Уругвай, где он примет участие в инаугурации нового президента Парагвая Сантьяго Пеньи в Асунсьоне. Он также встретится с президентами и министрами иностранных дел обеих стран.



Парагвай перенес свое посольство в Иерусалим в 2018 году, а затем вернул его в Тель-Авив всего несколько месяцев спустя после избрания нового президента. В ответ Израиль закрыл свое посольство в Асунсьоне и больше не открывал его.



Пенья заявил, что вернет посольство в Иерусалим, о чем вполне может быть объявлено на этой неделе вместе с открытием посольства Израиля.



Коэн, вероятно, также встретится с официальными лицами из других стран на инаугурации Пенья. Ожидается, что в ближайшие месяцы он снова посетит Латинскую Америку, уделив особое внимание Центральной Америке.





