



Между анархией и демократией

На одном из полотнищ, развернутых демонстрантами в Тель-Авиве, было написано: «Я люблю БАГАЦ». У определенных категорий граждан действительно есть причины объясняться в любви Верховному суду, он же Высший суд Справедливости. БАГАЦ позволяет судиться с государством, блокировать неугодные кому-то политические решения, продвигать интересы правозащитников. Адвокаты зарабатывают на исках в БАГАЦ имя и неплохие гонорары. Палестинцы успешно отсуживают у государства Израиль спорные земельные участки.



Но большинство протестующих не сталкивались в своей жизни ни с Верховным судом, ни с другими объектами юридической реформы. Для них это лишь повод выйти на улицу с громкими лозунгами о наступлении диктатуры, угрозе демократии и ущемлении гражданских прав. А для лидеров протеста, в свою очередь, эти лозунги - просто слова-ловушки, вызывающие отклик в сердцах и заставляющие людей думать, что они защищают свою свободу.



На самом деле, в Израиле уже несколько недель идет борьба не за свободу и не за демократию, а за власть. Борьба старая, как мир, но по-прежнему актуальная. Те, кто победит в ней, определят будущее нашей страны на много лет вперед.



Казалось бы, сражение за власть левоцентристская оппозиция и ее электорат явно проиграли на последних выборах, где большинство, в полном соответствии с демократической системой, проголосовало за Нетаниягу и правых. Победа коалиции была честной и лишний раз подтвердила: Израиль сохраняет правый уклон. Проигравшим осталось лишь махать кулаками после драки, но это махание неожиданно обрело такие масштабы, что в обществе заговорили о перевороте.



Впрочем, переворотом сегодня называют не многотысячные митинги, не блокирование дорог, а политику правительства. Демонстранты явно не собираются останавливаться, даже если будет найден компромисс по судебной реформе. Они не скрывают, что их цель - смена правительства. Иными словами, под флагом защиты демократии и борьбы с диктатурой в стране ширится движение за отмену результатов выборов, что, конечно, ни в какие демократические ворота не лезет. Пока парламентская оппозиция хранит молчание, боясь скомпрометировать себя поддержкой актов насилия, оппозиция неформальная все больше убеждается, что у нее есть шанс получить власть иным путем, кроме выборов. Такого в Израиле еще не случалось, но все бывает в первый раз.



Это убеждение подкрепляется массовой поддержкой протестов. Глядя на многотысячные толпы, трудно усомнится, что это есть народ Израиля, его гражданское общество, выражающее свою волю, - а воля народа, как известно, священна. В самом деле, на стороне бунтующих - интеллигенция, крупный бизнес, СМИ и международная поддержка на уровне политических лидеров и глав государств. На улицы выходят студенты, школьники, работники хай-тека, женские и молодежные организации, представители меньшинств и просто те, кому не нравится Нетаниягу. Арабские лидеры уговаривают примкнуть к протесту израильских арабов. Не случайно на шествиях такое количество израильских флагов: борьба ведется не за независимость суда и даже не за демократию. Борьба идет за страну.



Сторонников правительства на улицах почти не видно, и это понятно: победители не митингуют. Тем не менее, очевидно, что нынешнюю коалицию поддерживают не только правые и поселенцы, но и большинство еврейского населения страны. Есть среди них те, кто считает Нетаниягу лучшим из возможных правителей, другие голосуют за него только потому, что его ненавидят левые. Разумеется, эти люди - тоже Израиль, и кто-то даже назовет их настоящим Израилем. Но они - не весь Израиль, в чем мы лишний раз смогли убедиться. Нет смысла спорить, какая часть народа лучше и на чьей стороне правда. Неважно даже, кто представляет большинство, потому что верх одержат не те, кого больше, а те, кто не уступит и пойдет до конца. Есть один непреложный факт: народ разделен, как никогда прежде, и между его частями нет ни диалога, ни компромисса, ни понимания.



Это и есть анархия. Анархия - когда одна часть общества готова соблюдать законы, а другая нет. Анархия - когда народ требует смещения законно избранного правительства. Анархия - когда толпы митингующих перекрывают жизненно важные магистрали. Анархия - когда армейские резервисты не выполняют приказы о призыве на сборы. Можно как угодно относиться к Нетаниягу, но сегодня именно он, его правительство и его коалиция олицетворяют порядок и демократию, а его противники - анархию, хаос и разрушение.



Может ли анархия победить? Может, и это будет самой большой трагедией для страны. Дело даже не в том, что к власти придет светский левый Израиль, изнеженный, левантийский, готовый уступать Западу и палестинцам и строить еще одну «нормальную» страну с легким еврейским акцентом. Но ведь другой Израиль тоже способен выходить на митинги с флагами и перекрывать дороги. Не получится ли, что впредь наши политические противоречия будут решаться уличными шествиями, в столкновениях между демонстрантами и полицией? И это будет называться демократией…



