



Либерман: у представителей ШАС и Яадут а-Тора нет монополии на иудаизм

Хочу разъяснить представителям ШАС и Яхадут ха-Тора в кнессете, что у них нет монополии на иудаизм. 70 ликов у Торы, и ни один не ваш. Вы — имитаторы: сохраняя внешнюю форму, оболочку иудаизма, вы изо дня в день извращаете его содержание. Дух израильской традиции, наши источники — вы все извратили.



О вас верным будет сказать: «Чем ближе к заведениям ШАС и и Яхадут ха-Тора, тем дальше от Бога».



С чего вы взяли, что нельзя быть солдатами? Многие из великих людей в нашей истории были также образцовыми воинами. Что Моше говорит Иегошуа бин-Нуну? Сказано в книге Шмот: «И сказал Моше Иегошуа бин-Нуну: выбери нам сильных мужей и пойди сразись с Амалеком». Царь Давид и работал, и воевал. Барак Бен Авиноам, Иегуда Маккавей, Шимон Бар-Кохба — все они были воинами.



В первые годы существования Государства Израиль и депутаты кнессета от Яхадут ха-Тора, и видные раввины воевали, никто не видел в этом ничего плохого. Покойный Авраам Равиц, бывший заместителем министра от Яхадут ха-Тора, был бойцом ЛЕХИ и знал наизусть слова песни Авраама Штерна «Неизвестные солдаты». Ребе Элиэзер Хагер, покойный адмор общины Серет-Вижниц, призвался в ЦАХАЛ, служил в бригаде Кармели, был ранен в боях за Рамат-Йоханан в долине Звулун и был признан инвалидом ЦАХАЛа.



Кто сказал, что женщины не могут быть частью усилий по обеспечению безопасности народа Израиля? Пророчица Двора возглавила еврейское ополчение против Явина. Яэль, жена Хевера Кенеянина, убила Сисару, военачальника армии Явина. Юдифь обезглавила Олоферна, полководца ассирийской армии Навуходоносора. Сара Ааронсон, героиня Первой мировой войны, руководила операциями НИЛИ в Палестине. Хана Сенеш, героиня Второй мировой войны, была десантирована в немецкий тыл. Свыше 850 женщин-солдат ЦАХАЛа погибли, примерно тысяча женщин-бойцов отдали свои жизни с начала вооруженной борьбы за Землю Израиля.



Борьба с алией и попытка отменить Закон о Возвращении тоже противоречат еврейской традиции. Вернемся к источникам, что там сказано? «Полюбите пришельца, потому что вы были пришельцами в земле Египетской». Вообще, в источниках говорится: «Заселение Земли Израиля равноценно всем остальным заповедям Торы, вместе взятым».



Мы много говорим и знаем о моавитянке Рут. А знаете ли вы об адиабенской царице Елене, перешедшей в иудаизм? В ее честь в Иерусалиме названа улица. 150 тысяч гаваонитян были обращены в иудаизм. О гиюре идумеев можно почитать у Иосифа Флавия, заодно узнаете, от кого произошел царь Ирод. Гиюры эпохи гаонов — с 6 по 11 века. Жена Иосифа и дочь Потифара Оснат — мать Менаше и Эфраима. История Дины и Шхема — перечислять можно долго.



Кто сказал, что вы не должны работать? РАМБАМ был врачом, РАШИ виноделом, Гилель дровосеком.



РАМБАМ в своем монументальном галахическом труде «Мишне Тора» пишет: «Тот, кто намерен заниматься Торой, не работая и живя на милостыню — оскверняет имя Бога». В отличие от вас, я и НДИ против богохульства — мы уважаем еврейскую традицию. РАМБАМ дальше пишет: «Тора, рядом с которой нет работы, не сохранится, и такой человек кончит тем, что станет грабить людей».



Все, чем вы заняты, идет во вред ультраортодоксальной общине, вы лишь хотите ужесточить над ней контроль, усилить зависимость юношей и девушек из ультраортодоксального сектора от правящих кругов ШАС и Яхадут ха-Тора. Вы хотите оставить их без образования, без средств к существованию, зависимыми от вас на 100%.



Когда мы вернемся в правительство, отменим все, что вы взяли силой. Не оставим вам ничего из того, что вы на данный момент добились шантажом и угрозами. Просто помните, ничто не вечно.





Photo by Olivier Fitoussi/Flash90