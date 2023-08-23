



Лететь с одним крылом

Идея правительства национального единства постоянно витает в воздухе и обретает особую убедительность в трудные времена вроде нынешних. Однако, если верить социологическим исследованиям, процент сторонников такого правительства редко достигает даже половины опрошенных. Их больше, чем выступающих за то или иное правительство «с одним крылом», но все же на удивление мало.



Понятие национального единства сильно дискредитировано в Израиле. Как только о нем заходит речь, возникают неудобные вопросы. Есть ли у нас единство в отношении к религии? К поселениям? К палестинской автономии, однополым бракам, закону о Возвращении и так далее? Кажется, нет темы, по которой в Израиле не существовало бы прямо противоположных позиций и ожесточенных споров. Выходит, единое правительство не имеет смысла - оно потонет в противоречиях, ничего не добьется и развалится.



К сожалению, небольшой опыт работы таких правительств подтверждает этот вывод. Широкая коалиция более или менее успешно функционирует, лишь когда возглавляется сильным и общепризнанным лидером. Как только дело доходит до коллегиальности, сразу возникают разлады и разборки. Одним словом, в стране, где нет единства, не может быть и единого правительства. Кажется, с этим положением народ уже смирился.



На самом деле, здесь налицо подтасовка понятий. Абсолютное большинство населения Израиля точно знает, какое правительство оно хочет видеть в своей стране: без тех, кто не признает принципов сионизма, - то есть, без представителей ультраортодоксов и арабов. И те, и другие могут в нем участвовать, только если готовы работать для государства Израиль, а не используют его в своих интересах и уж тем более не пытаются его разрушить. Все остальные могут быть правыми, левыми, центристами, но Израиль и сионизм должны быть для них непреложными ценностями.



Единство в политике - это не одинаковые позиции. Это умение договариваться и приходить к компромиссу ради общего блага. И казалось бы, здесь нет ничего невозможного, если люди объединены идеей служения своей стране и народу. Но увы…



Наши партийные деятели не хотят и не умеют договариваться. В израильской политике давно и прочно сформировался образ мачо (неважно какого пола), стоящего на своем до упора назло соперникам. Такой лидер может, в крайнем случае, пойти на уступки западным миротворцам или палестинским «партнерам», но не коллегам по правительству и Кнессету из партии с другой платформой. За это свои же однопартийцы заклеймят его с идеологической точки зрения. Мол, он по слабости своей не сумел отстоять наше, единственно верное понимание сионизма, демократии, еврейского характера и блага государства… Не случайно самые бурные разногласия происходят между так называемыми естественными союзниками, когда они пытаются поделить электорат и свои заслуги перед страной.



За годы этих баталий умение договариваться и находить общий язык практически ушло из политической жизни Израиля. Вместо этого наши лидеры научились отлично торговаться. Коалиционные переговоры давно уже напоминают восточный базар, где предметом торга становятся должности, министерства, статьи бюджета, реформы, пункты программы - последнее особенно. Добиваясь от коллег по коалиции принятия своего предложения, политики уже даже не пытаются объяснить, насколько оно важно и нужно народу, - это бесполезно. Действует только обещание или угроза, например: «А мы за это поддержим ваш проект» или «А если нет, мы провалим ваш проект».



Понятно, что вести торг легче, чем приходить к общему соглашению и идти на компромиссы. Поэтому коалицию выгоднее создавать с теми, кто всегда готов участвовать в торге. На эту роль идеально подходят харедим - они не правые и не левые, они не вмешиваются в политику и заранее декларируют, что готовы поддержать любую стратегию правительства, любую реформу, если будут учтены интересы их общины, главным образом финансовые. К тому же, у их лидеров нет политических амбиций; их интересуют лишь те должности, которые позволяют контролировать бюджет. Они легко вписываются и в правую, и в левую коалицию - вспомним правительство Рабина, которое провело через Кнессет договоры Осло благодаря поддержке ШАС.



Менее удобным, но все же подходящим партнером по торговле считаются арабские партии. Им тоже нужны деньги для поддержки своего электората, и ради этого они готовы закрывать глаза даже на спорные для арабской улицы решения вроде военных операций на территориях. Не случайно правительство Нетаниягу в свое время рассматривало возможность коалиции с арабским списком.



Но народу Израиля нужен во главе страны не восточный базар, хоть с правым, хоть с левым уклоном, а ответственное правительство, которое работает на благо общества и государства. Это и есть национальное единство, но наши политики предпочитают лететь с одним крылом. Иными словами - по кругу.