



Куда мы едем?

Все годы своего существования наша страна противостоит террору, и все же в терактах погибает меньше людей, чем в дорожных авариях. Этим даже принято гордиться: мол, вот как хорошо у нас поставлена безопасность. Но гордость быстро проходит, когда узнаешь реальные цифры: 228 человек, из них 70 пешеходов, стали жертвами ДТП в течение нынешнего, еще не закончившегося года. Убитых в террористических атаках за тот же период - меньше 20.



В недавнем отчете Европейского совета по безопасности дорожного движения Израиль занимает последнее место, уступая даже Румынии и Венгрии. Количество погибших детей и пожилых людей превышает показатели развитых стран более чем в два раза. Впрочем, для жителей страны все очевидно и без цифр и отчетов. То, что творится на наших улицах и автострадах, - какой-то нескончаемый кошмар. Видимо, с террором сражаться в какой-то степени проще, потому что там ясно, кто враг. На дороге мы все становимся невольными врагами и убиваем друг друга.



Как же получается, что государство ставит на первое место безопасность, успешно борется с терроризмом, разрабатывает передовые технологии и продает их по всему миру, - и не может справиться с дорожными авариями? Что с этим делать и кто виноват?



Никто не будет спорить, что культура вождения в нашей стране ниже плинтуса. Особенно это ярко заметно в арабском и бедуинском секторе, на который приходится более половины всех ДТП со смертельным исходом. При этом водительские права есть лишь у 19% арабов и бедуинов. Впрочем, ничто не мешает им садиться за руль без прав, поэтому они не боятся грубо нарушать правила.



Здесь, увы, применяется тот же двойной стандарт, который мы наблюдали во всей красе в разгар эпидемии «короны», да и во многих других ситуациях. Есть категории граждан, которым закон не писан, и государство ничего не может с этим поделать. Точнее, может, но предпочитает умывать руки, чтобы не создавать себе лишних сложностей. Фактически, израильские арабы и бедуины живут, как хотят, своим государством и по своим законам, если это не касается пособий, субсидий и прочей помощи. Это один из бытующих в Израиле статус кво, и страдают от этого ни в чем не повинные люди, которым не повезло встретить на дороге такого «неприкасаемого» водителя. Вопрос о «государствах в государстве» уже поднимался во время «короны», и тут же был забыт, хотя и тогда, и сейчас речь идет о жизни и смерти.



С другой стороны, нужно признать: многие евреи ведут себя за рулем ничуть не лучше, а то и хуже. И вот это очень трудно объяснить, учитывая высокие штрафы, запредельную стоимость страховки, ремонта, да и самих автомобилей. Бережливые европейцы при таких ценах ездили бы так осторожно, будто их машины хрустальные. Еще более удивительно, что лихачат на дорогах те же люди, которые строго выполняют указания службы тыла во время обстрелов и вообще проявляют чудеса бдительности, когда речь идет о террористической угрозе. Этот же народ, несмотря на отдельные проявления недовольства, послушно сидел в карантине и первым в мире прошел массовую вакцинацию. Да и вообще израильтяне довольно лояльны к государству и закону. Парадоксальным образом это не распространяется на дорожную ситуацию.



Возможно, дело в том, что для самого государства эта проблема не представляет особой важности. О ней вспоминают лишь после крупной смертельной аварии и вскоре снова забывают. Дорожную ситуацию на высшем уровне обсуждают реже, чем землетрясения, хотя от землетрясения в нашей стране еще никто не умер. Так почему простые граждане должны всерьез относиться к тому, что так мало волнует власть?



Министерство транспорта вовсе не бедное, но на безопасность движения оно отводит ничтожную часть своего бюджета. В результате многие шоссе нуждаются в расширении и ремонте, а количество велосипедных дорожек в городах можно пересчитать по пальцам. В погоне за экономией закупаются дешевые и, как оказалось, ненадежные китайские автобусы. Только 12 августа с такими автобусами произошло три аварии, в одной из которых погибла целая семья. Сферу общественного транспорта и без того давно уже лихорадит; водителей не хватает, но не потому, что в Израиле мало людей с лицензиями на вождение автобусов. Их как раз достаточно, просто мало кто согласен идти на эту тяжелую, опасную и плохо оплачиваемую работу. Те, кто за нее берется, порой проводят за рулем больше 12 часов в день.



Единственный показатель, который растет в это области, - количество личных автомобилей, что предсказуемо приводит к еще большим пробкам на дорогах. Стимулировать людей пересесть на общественный транспорт нереально при нынешних ценах на проезд (год от года они только растут) и при том, что этот транспорт не ходит по субботам, а в другие дни стоит в тех же самых пробках. У израильтян просто нет выхода: они вынуждены платить огромные деньги за сами машины, страхование, техобслуживание – и при этом ездить по плохим дорогам и проводить бесконечные часы в пробке. Добавьте к этому проблемы с парковками в больших городах, и станет понятно, почему нашим водителям не хватает дисциплинированности и выдержки. Какая уж тут выдержка, если путь на работу и домой каждый день превращается в полосу препятствий!



Что касается высоких штрафов и наказаний за нарушение правил дорожного движения, то на фоне всех прочих авто-поборов они воспринимаются не столько как способ предотвратить аварии, сколько как еще один инструмент для отъема у людей денег в пользу государства. Поэтому абсолютное большинство наших водителей соблюдает скоростной режим лишь под камерами или проезжая мимо полицейского.



В целом получается, что верхи не хотят ничего менять, а низы не могут. Никакой революции, увы, этот расклад не обещает. Дорожная ситуация – отражение самого общества, его сознательности и законопослушности, отношений между гражданами и государством. Пока в этих отношениях что-то не изменится, начинать с ПДД бесполезно.