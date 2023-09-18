



Хочется и колется

Соглашение между Израилем и Саудовской Аравией все ближе, но путь к нему лежит через Палестину. Так уверяют саудовские и американские руководители. На днях Эр-Рияд затормозил переговоры о нормализации с Иерусалимом, а новые карты, выпущенные в королевстве, по-прежнему обозначают территорию Израиля как Палестину. Одновременно приближенные наследного принца пытаются - довольно безуспешно - втянуть палестинских лидеров в обсуждение урегулирования.



Для саудитов стало бы большой удачей добиться создания палестинского государства и еще сильнее укрепить свой моральный авторитет в арабском мире. Да и Байден мечтает убить одним ударом двух зайцев: заключить самый многообещающий союз в регионе и решить палестинскую проблему. Но все понимают, что надежды на это нет, причем не только при нынешней, но и при более умеренной власти в Израиле. Что касается действующего кабинета, то он не согласен даже на небольшие уступки, вроде ограничения строительства поселений.



Означает ли это, что сделка не состоится? Нетаниягу и его министры уверены, что саудитов мало волнует судьба палестинского населения. Гораздо важнее выгоды, которые сулит им договор с Израилем - американские гарантии безопасности и право обогащения урана на своей территории.



Для каждой из трех сторон здесь есть и очень соблазнительные, и чрезвычайно опасные моменты. Именно поэтому переговоры движутся так медленно - все участники стараются получить больше и заплатить дешевле.



Обещания Байдена открывают Эр-Рияду возможность стать ядерной державой и предоставляют гарантии военной помощи от самого могущественного государства в мире. Монархия почувствует себя гораздо увереннее перед лицом своих врагов, и прежде всего Ирана. Палестинские интересы для саудовской династии действительно неважны, но официальный мир с «сионистским образованием» грозит стране падением популярности, которая вовсе не так незыблема, как хотелось бы ее правителям. В Эр-Рияде не случайно так долго противились сближению с Израилем, а неприязнь арабского мира к «соглашениям Авраама» только усилило эту осторожность. Реакцией на сделку с США и Израилем ценой «предательства палестинской идеи» могут стать народные волнения, теракты, организованные Ираном, и даже насильственная смена власти. Создание Палестинского государства было бы идеальным решением проблемы, но на это рассчитывать не приходится. Одним словом, и хочется, и колется - так можно охарактеризовать отношение к предстоящему договору Саудовской Аравии, да и других участников.



Пока саудовские дипломаты набивают себе цену, надеясь, что администрация США склонит Израиль к уступкам и отчасти спасет таким образом репутацию Эр-Рияда, у Байдена с этой сделкой тоже не все гладко. Ему очень хочется войти в новую предвыборную кампанию миротворцем, соединившим двух главных союзников Штатов на Ближнем Востоке. Но для этого нужно убедить однопартийцев-демократов и других общественных деятелей, что такое соглашение не противоречит интересам американского народа. В США не доверяют наследному принцу Мухаммеду бин Салману, который в нефтяной войне встал на сторону Москвы и снизил добычу, что привело к невыгодному для Америки росту цен. Нетаниягу и его правое правительство тоже не вызывают положительных эмоций у демократов США. Многие из них не видят смысла в саудовско-израильском союзе, тем более «за счет палестинского народа», то есть без связи с подвижками в процессе урегулирования. Еще меньше нравятся американским политикам оборонные обязательства, которые берет на себя Белый дом, - ведь они грозят втянуть Штаты в возможный конфликт на Ближнем Востоке. Много вопросов порождает и будущая саудовская ядерная программа. Подразумевается, что она будет осуществляться под контролем США, но пока неизвестно, как это будет происходить. И наконец, противники сделки уверены, что она не помешает сближению Саудовской Аравии с главным соперником Америки на мировой арене - Китаем.



Для Израиля в этой сделке тоже многое «колется». Экономисты расписывают вдохновляющие картины сотрудничества с одной из богатейших стран мира - обмен технологиями, широкие возможности инвестиций и прочие ништяки. Однако продать обществу фактики от будущих конфет для правительства будет трудной задачей, тем более что широко разрекламированные «соглашения Авраама» не принесли народу Израиля никаких ощутимых выгод. А вот появление рядом еще одного ядерного исламского государства - вполне реальная и неприятная перспектива. Можно ли рассчитывать, что Саудовская Аравия сохранит верность соглашению? Что в стране не произойдет переворота, на который так щедра история региона, и она не превратится во враждебный нам режим, только уже с атомной бомбой? Ведь и Иран когда-то был другом Израиля, пока там не сменилась власть… Кстати, Эр-Рияд до сих пор не оставляет попыток сближения с Тегераном, остерегаясь складывать все яйца в одну американо-израильскую корзину.



Принято считать, что этот договор откроет нам дорогу в арабский мир; мол, другие страны бросятся заключать с Израилем союзы по примеру своего лидера. Но не случится ли наоборот: разочарованные арабские государства отвернутся от Саудовской Аравии и попадут под влияние шиитов и Ирана?



В предстоящей сделке есть еще одна ловушка для Израиля и США - сила примера. Соседние государства не только захотят, но и смогут обогащать уран на своей территории. К примеру, между США и Объединенными Арабскими Эмиратами существует соглашение о гражданской ядерной программе, которую позволено изменить, если соседи получили более выгодные условия. Таким образом, Байден и Нетаниягу, обещая принести в регион мир, становятся отцами-основателями ядерного Ближнего Востока.



И все же сделка наверняка будет заключена - слишком силен у всех участников страх перед иранской угрозой, вернее, образ этого страха, который витает над каждым региональным соглашением. Но еще сильнее амбиции лидеров, которые мечтают обеспечить себе преференции и войти в историю. Их «хочется» - главная причина, которая приведет к соглашению.