



Элита против народа

Активист Ликуда Ицик Зарка сполна поплатился за высказанное в запале пожелание ашкеназским евреям сгореть в аду, как сгорели шесть миллионов. Извинения не помогли - он с позором исключен из партии, а полиция начала расследование.



Зарка - деятель небольшого ума, но прислушаться к нему стоит, потому что он говорит то, что другие думают. Более того - то, что должно было прозвучать, чего ждали очень многие, включая, возможно, даже тех однопартийцев, которые поспешили осудить его слова. Не случайно изгнание Зарки из Ликуда произошло с невероятной для нашей политики скоростью, как будто Биби и другие лидеры опасались, что их обвинят в таких же крамольных мыслях. Если это не соответствует действительности, то зачем так бояться?



Разумеется, ашкеназский «принц» Нетаниягу далек от того, чтобы оправдывать Холокост и желать миллионам евреев смерти в газовых камерах. Суть происходящего в другом. Перевод конфликта в этническую плоскость давно носится в воздухе. В самом деле: по одну сторону баррикад стоят университетские профессора, деятели культуры, работники хайтека, юристы и судьи, военнослужащие элитных частей, феминистки, жители престижных районов Тель-Авива и Хайфы. Одним словом, белая кость, представители тех профессий и сфер деятельности, где всегда преобладали выходцы из Европы. И другая сторона - поселенцы, мелкие торговцы, «вязаные кипы», население городов развития и бедных кварталов - «шхунот». Нет, не все они сефарды, но все же восточных евреев среди них значительно больше, чем в первом лагере. Так же, как больше их в Ликуде и других правых партиях, по сравнению с МЕРЕЦ, Аводой и «Еш Атид». Противопоставление «правые - левые» часто совпадает с формулой «сефарды - ашкеназы».



Конфликт между ашкеназским и сефардским еврейством считается самым давним и неразрешимым, гораздо более глубоким, чем идейные, религиозные и прочие умозрительные противоречия. Таковы все конфликты на национальной почве: человек может изменить веру, место жительства, образ жизни, политические взгляды, но не этническую принадлежность. Исторически сложилось так, что истеблишмент в нашей стране - это ашкеназские евреи, а простой народ - сефардские. Ашкеназим - богатые, образованные, высокомерные, светские. Сфарадим - бедные, отсталые, религиозные. Попросту говоря, ашкеназы - элита, сефарды - народ.



Разумеется, это всего лишь клише; они далеки от действительности, но занимают прочное место в нашем национальном сознании. Возьмите практически любой израильский фильм или развлекательную передачу - в них так или иначе затрагивается тема отношений сефардов и ашкеназов. В обычное, мирное время она обсуждается на уровне шуток, не всегда добрых, но никого не задевающих всерьез. У нас и сейчас еще не война, во всяком случае, улица пока не перешла грань, отделяющую протестное движение от гражданской войны. Но для бенефициаров этой ситуации ставки очень высоки, даже больше, чем власть. Ставка - будущее Израиля, путь, по которому пойдет общество в ближайшие годы. Кто-то возглавит это движение, кто-то останется позади. Ни правительство во главе с Биби, ни его оппоненты, стоящие за уличными акциями, не могут позволить себе проиграть. Разделяй и властвуй - излюбленный прием всех манипуляторов, он почти никогда не подводит. Нужно лишь найти подходящий повод для разделения; и чем проще этот повод, тем он надежнее.



Вот почему противостояние сегодня стараются вывести на новый уровень, более примитивный и понятный, по сравнению с нюансами судебной реформы и этапами ее продвижения. Ведь термины «правые - левые» можно толковать по-разному, да и флаги у тех и других одинаковые. Но сефард или ашкеназ - величина абсолютная. Когда звучит клич «Наших бьют!» (или «Чтоб вы все сгорели!»), каждый точно знает, относится ли это к нему или к соседу. Знает, на чьей стороне он должен стоять и кто его враг.



В свое время Нетаниягу очень прозорливо сделал ставку на восточную общину и собрал под своим крылом сефардских политиков. И прежде, и сейчас это позволяет ему говорить от имени простых людей, какие бы решения он ни принимал, в чью бы пользу ни продвигал законы. Если представить нынешнее противостояние как борьбу элиты против народа, протестующие всегда будут меньшинством, «узким кругом», сколько бы тысяч человек они не собрали на площади.



Но «народность» Ликуда и правых - такой же миф, как «элитарность» левых. И тут, и там борьбой руководят настоящие элиты, представители политической верхушки, которые в очередной раз не поделили ресурсы и власть. И в данном случае эта элита - против народа. А народ - мы все, сефарды и ашкеназы, светские и религиозные, правые и левые, репатрианты и старожилы, которые, несмотря на все сложности и разногласия, хочет жить в нормальной стране, не раздираемой внутренними войнами. Это важно помнить, чтобы не поддаться на манипуляции и провокации.