



Дети Осло против детей пропеллеров

В разгар сражений вокруг юридической реформы почти незаметно приблизился юбилей соглашений Осло. Предшествующий им 1993 год тоже был богат на митинги и демонстрации, но сейчас их редко вспоминают. А зря: именно тогда впервые возник вопрос о так называемом мандате, то есть о праве законно избранной власти перекраивать основы государственного устройства. Сегодня правительство Нетаниягу обвиняют в пренебрежении принципами демократии, а тогда Рабин нарушил закон, запрещающий контакты с ООП.



Движущей силой протеста в 93-м были правые израильтяне и поселенцы. Каких-то особых нарушений порядка в то время не наблюдалось. Демонстранты еще сохраняли наивную веру в то, что власть прислушается к их аргументам, увидит, как много тысяч граждан не согласны с политикой правительства; в конце концов, отреагирует на нескончаемые теракты.



Будущий Нобелевский лауреат ответил им знаменитой фразой: «Поселенцы могут вертеться, как пропеллер, но ничего не изменят». На следующую акцию протестующие пришли с игрушечными пропеллерами - то был горький, приправленный кровью юмор политического поражения. Надежда на взаимопонимание ушла, вместе с ней была похоронена идея единства; убеждение, что все мы хотим мира и безопасности и лишь по-разному видим путь к их достижению. Министры Рабина были объявлены предателями, отдающими врагам Землю Израиля. На плакатах появились портреты премьера в нацистской форме. Все это закончилось выстрелом на площади Царей Израилевых - ныне площади Рабина - в разгар многотысячного митинга сторонников соглашения.



Сегодня акции протеста проходят гораздо более агрессивно, и это позволяет надеяться, что пар выпускается на улице и не приведет к политическому убийству. Так что Нетаниягу может не опасаться за свою жизнь: многие в левом лагере мечтают увидеть на скамье подсудимых, но никто не будет стрелять ему в спину.



Физическое уничтожение одного из архитекторов Осло, помимо морального и уголовного аспектов, оказалось большой стратегической ошибкой. Оно нанесло тяжелый репутационный удар по правой идеологии и превратило Рабина в героя и мученика, чьи идеи торжествовали еще много лет. Избранный после него Нетаниягу так и не решился отменить Осло, хотя, возможно, сделал бы это, если бы смена правительства произошла без кровопролития.



Сегодня в правительстве задают тон «дети пропеллеров», младшее поколение тех, кто протестовал против передачи Палестинской автономии Арафату. Они хорошо усвоили урок, преподанный их родителям коалицией Рабина: власть имеет мандат на все, что считает нужным. Бен-Гвир, Смотрич, Маоз долго ждали своего часа, и теперь берут реванш, осуществляя законы и реформы, о которых давно мечтали. Так же, как когда-то депутаты Аводы и Мерец в коалиции Рабина, они убеждены в своей правоте, в том, что их путь - единственно возможный для Израиля, а их понимание характера еврейского государства - единственно верное. Это наша страна, говорят они, и мы ее не отдадим.



Те же лозунги мы слышим на демонстрациях протестов. Дети тех, кто пел с Рабиным «Песню мира», считают, что сегодня у них отнимают такую страну, какой, по их убеждению, должен быть Израиль. Но теперь их очередь крутиться, как пропеллеры, - нынешние руководители не собираются к ним прислушиваться, как когда-то никто не слушал противников Осло. Недавнее выступление Биби - очередное тому подтверждение.



Как и тридцать лет назад, правые и левые, представители власти и демонстранты видят друг в друге врагов. Общество диаметрально разделено, и никто не готов к компромиссу. Кое-что изменилось, но лишь в худшую сторону - например, участие в политических играх армии и полиции, причем с обеих сторон. Вслед за отказниками «против реформы» на сцену вышли военные, готовые саботировать призыв, если она не будет принята. Есть еще один показательный момент: категорическое нежелание бунтующей улицы отдать руководство протестом политическим лидерам. Очевидно, недоверие к власти вышло на такой уровень, что граждане больше не верят даже тем политикам, за которых они голосовали и которые разделяют их взгляды.



Но дело не в сходстве или различии двух протестов, а в том, как они связаны между собой. Нынешние события - прямое следствие прошлых. Если бы тридцать лет назад власть признала правоту противников договора Осло и отказалась от своих планов только потому, что немалая часть населения их не поддерживает, наше общество, возможно, развивалось бы по-другому и сегодня его не сотрясали бы такие жестокие катаклизмы. Политики не считали бы себя вправе крутить страной, как им угодно, а простые граждане не чувствовали бы себя пропеллерами, чье мнение никому не интересно и не создает ничего, кроме пустого шума. Разногласия бы никуда не делись, но люди научились бы искать общий язык и отстаивать свое мнение, не блокируя улицы. Увы, именно тогда мы посеяли ту безумную бурю, которая сегодня уничтожает нашу страну.





