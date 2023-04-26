



Будущее время Бени Ганца

Есть ли сегодня в Израиле человек, способный вывести страну из тупика внутренних конфликтов и противоречий? Тот, в кого разочарованные израильтяне все еще верят и готовы вручить ему свою судьбу? Оказывается, есть. Бени Ганц - вновь восходящая звезда израильской политики, лидер последних социологических опросов.



Да-да, тот самый Ганц, от которого так много ждали в свое время и который нарушил предвыборные обещания и предал своих партнеров по блоку «Кахоль-Лаван» ради ротации на посту главы правительства. Это «политическое самоубийство», как называли союз Ганца с Нетаниягу, отбросило его партию на грань электорального барьера, а кресла премьера он так и не дождался. Позже, в «правительстве перемен» Беннета-Лапида Ганца едва терпели ради сохранения коалиции. От него постоянно ждали подвоха: тайного соглашения с Нетаниягу и перехода на сторону политических противников.



Сейчас партия Ганца «Махане мамлахти» набирает в опросах от 26 до 28 мандатов, и 39% израильтян хотели бы видеть его главой правительства. По этому показателю Ганц обгоняет и Биби, и его главного соперника Яира Лапида.

Как такое возможно? Неужели у нашего народа такая короткая память?



Говорят, что история не знает сослагательного наклонения, политика же не знает прошедшего времени. Если политический деятель дает стране надежду на выход из кризиса, ему прощают все прегрешения и ошибки прошлого. Особенно если это такой тяжелый кризис, такой сложный и запутанный клубок проблем, как тот, с которым столкнулся сейчас Израиль. Когда государство уходит из-под ног, его граждане хватается за соломинку. Этой соломинкой и стал Бани Ганц.

В чем его преимущество перед другими лидерами, перед тем же Лапидом, возглавляющим оппозицию и еще недавно воплощавшим собой самую большую надежду левоцентристского лагеря? Ответ на удивление прост. В разгар бури, скандалов, ломания копий и метания отравленных стрел в соперников, Ганц призывает к миру и компромиссу. Его голос - единственный спокойный и трезвый среди гвалта, в котором спорящие не слышат даже сами себя.



При этом Ганцу даже не приходится делать ничего особенного. Нетаниягу и Лапид, Бен-Гвир и Смотрич сами загнали себя в угол. В этом смысле показательны переговоры о судебной реформе. Пока непохоже, что их участники стремятся к соглашению, скорее они стараются продемонстрировать свою позицию и принципиальность. Казалось бы, верный подход по отношению к электорату, но в выигрыше в итоге остается Ганц, который не столько предлагает решения, сколько напоминает о необходимости договориться. Как верно замечают политологи, Ганцу некуда торопиться: чем дольше и ожесточеннее спорят между собой Биби и Лапид, тем больше очков теряют они в глазах народа и тем выше поднимается рейтинг того, кто стоит над спором.



Популярность Нетаниягу и Ликуда упала критически, и если бы выборы проходили сейчас, правый лагерь оказался бы далек от власти. Причина даже не в самой юридической реформе (ее противники и раньше не голосовали за Ликуд), а в том, что Биби не смог ее провести, но и остановить протесты тоже не смог, то есть проиграл обе битвы. Митинги его сторонников не помогают осуществить реформу, а лишь умножают хаос. Тем более что за этими выступлениями стоят круги более правые, чем Нетаниягу; именно те, кто критикует его за нерешительность.



Оппозиция же расплачивается за то, что изначально побоялась возглавить левый протест, а теперь ее там уже не ждут. И если Ликуд потерял 25% поддержки своих избирателей, то «Еш Атид» - 20%, а «Авода» и вовсе вываливается за электоральный барьер.



Тем временем абсолютное большинство граждан нашей страны не стоят ни по ту, ни по другую сторону баррикад. Они не ходят на демонстрации, им не нужны внутренние войны и неинтересно, кто выйдет из них победителем. Они хотят, чтобы «в доме было тихо», чтобы можно было спокойно работать, учиться, растить детей, а правительство занималось бы проблемами экономики, здравоохранения, образования, социального обеспечения, а не борьбой с оппозицией. Симпатии этого большинства сегодня на стороне Бени Ганца - он кажется крепкой надежной скалой среди бушующих волн.



Оправданы ли ожидания общества в отношении Ганца? На этот вопрос нет ответа. Политика не знает не только прошедшего, но и будущего времени. Рейтинг Ганца на подъеме, но как дальше сложится его политическая судьба? Научил ли его чему-нибудь опыт ошибок и поражений? Сумеет ли он привести страну к миру и единству, с которым ассоциируется ныне его фигура? Или он станет еще одним разочарованием Израиля, очередным интересантом в борьбе за власть и влияние? А может, его снова обойдут и оставят на обочине более искушенные в политических битвах соперники? Пока можно с уверенностью сказать одно: общество видит в Ганце меньшее из всех политических зол и готово выдать ему кредит на будущее.

