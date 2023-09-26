



Без раскаяния

В Судный день, он же День Искупления, евреи желают друг другу хорошей записи в Книге Судеб, отправляются в синагогу и молят Бога простить их за все грехи и ошибки, совершенные в течение года. Предварительно, как требует Тора, прощения просят у близких и друзей, у тех, кого мы могли вольно или невольно обидеть. Ведь Бог прощает нас лишь после того, как простили люди.



Так же поступают и наши политики, лидеры аутсайдеры, члены правительства и оппозиция - все, кто определяет, определял или надеется определять судьбу страны. Они тоже молятся за народ Израиля. Вот только они почему-то не догадываются накануне попросить у этого народа прощения.



Неужели не за что? Разве за прошедший год наши избранники не лгали, не воровали, не предавались гордыне, не кривили душой, не были вероломны, не клеветали на ближнего своего и так далее? Возможно, среди них, как в Сдоме, найдется десять праведников, но большинству депутатов и министров наверняка есть в чем покаяться. Другое дело, что кое-кому для перечисления всех своих провинностей перед страной не хватит ни десяти дней раскаяния - от Рош а-Шана до Йом-Кипура, ни целого месяца Элул, в течение которого по сефардской традиции читаются покаянные молитвы «Слихот».



Впрочем, никто не ждет и не требует, чтобы политические деятели подробно и публично перечисляли все свои прегрешения. Народу Израиля было бы достаточно, если бы хоть один из них хотя бы один раз публично заявил: я признаю свою вину в том, что в стране происходит инфляция, политические катаклизмы и массовые протесты. Мы, власть, виноваты в том, что у наших граждан нет чувства безопасности и уверенности в завтрашнем дне, что образование и здравоохранение ниже среднего уровня, зарплаты и пособия маленькие, а жилье и продукты дорожают с каждым днем. Мы виноваты в терактах, преступности, безработице, конституционном кризисе, утечке мозгов, дорожных пробках и проваленной интеграции алии. Возможно, не мы к этому привели, но мы приняли на себя руководство и отвечаем за все, что происходит в нашем государстве. Увы, мы плохо справляемся с этими задачами, поэтому простите нас. Выберите на наше место других, более достойных, или дайте нам еще один шанс, чтобы что-то исправить.



Но нет, такие речи перед Йом-Кипуром можно вообразить только в самых буйных фантазиях. Для политиков время, когда они держат ответ перед обществом, - предвыборная кампания, но и это скорее «слихот наоборот». Кандидаты от всех партий наперебой рассказывают, сколько хорошего они успели сделать и как плохо работали другие.



Причина проста. Признав свою неправоту, надо либо исправлять ошибки, либо уходить. Ни того, ни другого никто не хочет. Даже деятель, оставляющий политику, предпочитает уйти с высоко поднятой головой. Он не скажет: я не справился. Его прощальное слово будет звучать так: меня не оценили, мне не дали осуществить мои прекрасные проекты, я слишком хорош для этой грязной политической возни. Ну, а если об отставке речи нет, то и покаяния ждать не приходится. Тот, кто стоит у руля, не может ошибаться.



Нынешнее поколение политиков на редкость хорошо выучило урок истории, тоже связанный, как ни удивительно, с Судным днем, вернее, с войной Судного дня. По ее итогам глава правительства Голда Меир взяла на себя ответственность за неготовность страны к нападению, за тяжелые бои и огромные человеческие потери. Она сделала это по собственной воле, без всяких комиссий и расследований, не перекладывая вину на армейское командование. Разумеется, ей пришлось уйти. И сегодня, говоря о величии и заслугах Голды Меир, многие добавляют: «Все так, но война Судного дня…».



Урок Голды для современных лидеров оказался не в том, что необходимо иметь мужество признать свою вину, а в том, чтобы, напротив, ни в коем случае не выставлять себя виноватыми, неправыми, некомпетентными - тогда все «но» быстро сотрутся из народной памяти. Так и происходит: люди забывают, что конкретно сделал не так тот или иной министр или депутат, хотя сохраняют о нем общее впечатление: «изворотливый, хитрый, слабовольный» или «упрямый, бесцеремонный, самоуверенный». Разумеется, за них голосуют снова, потому что других нет. Никто в этом поколении политиков не обладает храбростью, чтобы хоть раз в чем-то покаяться или взять на себя ответственность за нерешенную проблему.



Эта печальная черта роднит нас со странами третьего мира и авторитарными режимами, где принято цепляться за власть руками и ногами, а руководство старается выглядеть в глазах народа непогрешимыми небожителями. В цивилизованном мире политики просят прощения у граждан и уходят в отставку при малейшей оплошности - именно поэтому там сохраняется уважение к власти в целом.



Что характерно - у тех народов нет специального дня для покаяния и раскаяния. У нас он есть. Может, когда-нибудь народные избранники поймут, для чего он нужен.



