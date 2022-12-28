



2022: крушение иллюзий

Уходящий год Израиль, как и весь мир, встречал, с оптимизмом. Пандемия коронавируса шла на спад, страны открывались, возрождались логистические схемы, оживало производство, торговля, туризм. Казалось, самое страшное уже позади; конечно, выходить из двухлетнего кризиса будет непросто, но мы справимся с экономическими трудностями, как справились с «короной». Лишь бы не было войны, привычно повторяли люди год назад, не подозревая, насколько актуальна эта поговорка.



Нападение России на Украину в ночь на 24 февраля ошарашило человечество, но сперва никто не мог оценить масштабов начавшейся катастрофы. Оставалась надежда, что война не продлится долго, что ее остановят дипломатические усилия Запада и других стран или в Кремле сами поймут ее опасную бессмысленность. Иерусалим даже предлагал свое посредничество в мирных переговорах, ведь мы сохраняли нейтралитет и добрые отношения с участниками конфликта.



Увы, все это оказалось иллюзией, а сам год - годом крушения множества иллюзий, самым страшным для Европы с начала 21 столетия. Война, которую уже называют Третьей мировой, действительно затронула весь мир, и Израиль не стал исключением. Нам не удалось отсидеться в нейтралитете; напротив, неловкие попытки еврейского государства балансировать над схваткой вызвали разочарование и Киева, и Москвы, и дружно поддержавшего Украину Запада. Резкая поляризация мира потребовала однозначного выбора: на чьей мы стороне. Пока Израиль умудряется сохранить диалог с Кремлем, но это дается непросто. Помимо всего прочего, сближение Москвы и Тегерана превратило Россию из сдерживающего фактора региональной политики в союзника нашего самого опасного врага.



Год не ограничился внешними катаклизмами: в нашей избушке, как всегда, были и свои погремушки. Бесславно закончился эксперимент «правительства перемен», Кнессет был распущен, и Израиль обреченно пошел на очередные внеочередные выборы, которые неожиданно показали высокую явку. Народ дал понять политическому истеблишменту, что пора заканчивать балаган со сменой кабинетов и формировать устойчивую работоспособную власть. Результат оказался шокирующим для многих жителей страны: право-религиозный лагерь набрал уверенное большинство, и радикальные сионисты получили рекордное количество мандатов. В итоге последние дни года ознаменовались созданием самой правой и религиозной в истории Израиля коалицией, чьи соглашения включают десятки пунктов, укрепляющих власть раввината и ограничивающих права светских граждан. Самым тревожным звонком для будущих олим стали планы по изменению Закона о Возвращении и отмены «параграфа о внуках».



В сфере безопасности тоже все складывалось не слишком радужно. Проведенная уходящим правительством операция «Восход зари» мало повлияла на ситуацию. ХАМАС в Газе ведет себя довольно смирно, зато растет напряженность в Иудее и Самарии, становится все больше нападений террористов-одиночек - тех, кого выявить особенно трудно. Внушает тревогу и уровень преступности. В 2022 году в Израиле, пожалуй, впервые открыто и официально заговорили о криминальных группировках, контролирующих различные районы страны, о рэкете и мафиозных войнах.



Антивоенная эмиграция из России и, в меньшей степени, Украины вызвала новую волну алии, как обычно, заставшую Израиль врасплох. От полного коллапса систему спасает лишь энтузиазм волонтеров, готовых помогать новоприбывшим, да то, что у многих репатриантов есть израильские родственники и друзья или собственные средства. Повышенный спрос ожидаемо вызвал скачок цен на жилье, которое и без того было баснословно дорого.



На фоне всеобщего хаоса наша собственная внешняя политика развивалась более или менее успешно. После долгих лет взаимных претензий смягчились отношения с Турцией; появились даже планы совместного решения энергетических проблем Европы. Впервые наши граждане - болельщики и журналисты - побывали в Катаре на чемпионате мира по футболу. Правда, не обошлось без оскорбительных инцидентов, и само по себе разрешение «сионистам» в виде исключения посетить чемпионат только подчеркнуло враждебный настрой Дохи. Но все же этот факт можно засчитать в плюс нашей дипломатии. И наконец, год ознаменовался подписанием соглашения с Ливаном о морских границах. Это еще далеко не мир и даже не перемирие со страной, которая формально находится с нами в состоянии войны, но, по крайней мере, первый шаг к диалогу, к тому же очень важный для экономики.



Небольшими шагами, но поступательно продолжается сближение с Саудовской Аравией и ОАЭ. Одновременно председатель ПНА Махмуд Аббас, обиженный невниманием мира к страданиям палестинцев, предпринимает новые попытки дискредитировать Израиль в глазах международного сообщества и угрожает «неуправляемым взрывом» на Западном берегу.



Что касается экономики, то здесь уходящий год выглядит подозрительно благополучным. Достаточно упомянуть, что, по индексу издания The Economist, Израиль занял четвертое место среди самых успешных экономик мира - и это в то время, когда Запад стоит на пороге величайшей стагнации. Интересно, что нашими соседями по списку оказались другие страны Средиземноморья - Греция, Испания, Португалия.



Вряд ли стоит обольщаться этими утешающими показателями. Основная их причина, вероятно, в том, что всеобщий кризис до нас еще докатился. Это может быть связано с географическими факторами, относительной независимостью банковской политики и т.п. Характерно, что если в середине года активно обсуждались шансы Израиля на выход в первые ряды стран - экспортеров энергоносителей (за счет наших газовых месторождений), то сейчас этих разговоров почти не слышно. Возможно, причина в том, что текущая политическая ситуация в целом не располагает к прогнозам, особенно же к прогнозам оптимистичным. Человечество замерло в ожидании, готовое к новым испытаниям, которые в последнее время приносит нам каждый наступающий год. Что ж, по крайней мере, мы встречаем его без иллюзий.

