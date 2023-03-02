



“Убить всех евреев”: школы Техаса испорчены граффити с угрозами

Два кампуса средней школы в Форт-Уэрте, штат Техас, подверглись актам вандализма. На их стенах появились граффити с угрозами, направленными на еврейских, испаноязычных и афроамериканских учеников, а также предупреждения не приходить в школу в пятницу, сообщает Fox4.



Организация StopAntisemitism разместила в социальных сетях фотографии граффити, которые включали фразы "Убей всех евреев" и "Тупые мексиканцы", а также расовое оскорбление в адрес чернокожих студентов.



"Нам до тошноты неприятно видеть зверские антисемитские и расистские граффити, обнаруженные в школе Eagle Mountain-Saginaw ISD в районе Форт-Уэрт, штат Техас", - написал StopAntisemitism в Твиттере.



"Полиция района сейчас просматривает камеры наблюдения, чтобы выяснить, смогут ли они обнаружить подозреваемого", - добавили они.

We are sick to our stomachs seeing the atrocious antisemitic, racist graffiti found at Eagle Mountain-Saginaw ISD in the Forth Worth, Texas area.



Along with "Kill all Jews", "F*ck N*'s and "Stupid Mexicans", a vague threat referencing tomorrow March 3rd was also discovered. pic.twitter.com/Ou4AiXEUV5 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) March 2, 2023

В понедельник родители старшей школы Chisholm Trail получили текстовые сообщения от своих детей с фотографиями жестоких граффити в их школе, говорится в сообщении. В тот же день директор школы также отправил родителям письмо с подробным описанием вандализма, обнаруженного во дворе.Средняя школа Ed Willkie также подверглась вандализму с помощью подобных граффити.В школе Chisholm Trail было граффити, призывающее учеников не приходить в школу в пятницу. "3 марта, не приходи", - гласила надпись.Но в округе сообщили изданию, что не было никакой конкретной угрозы насилия, о которой ему было бы известно. Полиция также не нашла доказательств, подтверждающих зловещее сообщение.