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“Убить всех евреев”: школы Техаса испорчены граффити с угрозами
02.03.2023 22:15 Ирина Демьянова

“Убить всех евреев”: школы Техаса испорчены граффити с угрозами

Два кампуса средней школы в Форт-Уэрте, штат Техас, подверглись актам вандализма. На их стенах появились граффити с угрозами, направленными на еврейских, испаноязычных и афроамериканских учеников, а также предупреждения не приходить в школу в пятницу, сообщает Fox4.

Организация StopAntisemitism разместила в социальных сетях фотографии граффити, которые включали фразы "Убей всех евреев" и "Тупые мексиканцы", а также расовое оскорбление в адрес чернокожих студентов.

"Нам до тошноты неприятно видеть зверские антисемитские и расистские граффити, обнаруженные в школе Eagle Mountain-Saginaw ISD в районе Форт-Уэрт, штат Техас", - написал StopAntisemitism в Твиттере.

"Полиция района сейчас просматривает камеры наблюдения, чтобы выяснить, смогут ли они обнаружить подозреваемого", - добавили они.



В понедельник родители старшей школы Chisholm Trail получили текстовые сообщения от своих детей с фотографиями жестоких граффити в их школе, говорится в сообщении. В тот же день директор школы также отправил родителям письмо с подробным описанием вандализма, обнаруженного во дворе.

Средняя школа Ed Willkie также подверглась вандализму с помощью подобных граффити.

В школе Chisholm Trail было граффити, призывающее учеников не приходить в школу в пятницу. "3 марта, не приходи", - гласила надпись.

Но в округе сообщили изданию, что не было никакой конкретной угрозы насилия, о которой ему было бы известно. Полиция также не нашла доказательств, подтверждающих зловещее сообщение.

 

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