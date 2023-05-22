



У полиции нет данных об успехах профайлинга в аэропорту Бен-Гурион



После расследования газеты Калькалист об использовании системы профайлинга в Израиле и несоразмерном ущербе частной жизни и передвижению граждан - полиция признала вчера на слушаниях в Кнессете, что нет данных о прогностической эффективности системы.



"Нет уверенности, что полиция располагает статистическими данными об успехах системы профайлинга в Израиле". Так сказал вчера заместитель Гилад Бахат, представляющий офис юридического советника полиции.



Это заявление было сделано во время обсуждения в комитете по конституции, законодательству и правосудию вопроса об использовании полицией алгоритма, основанного на искусственном интеллекте (ИИ), для выявления потенциальных контрабандистов наркотиков среди пассажиров в аэропорту.



Кроме того, в ходе обсуждения из слов адвоката Габи Фишмана, главы управления правительственных полномочий в министерстве юстиции, стало ясно, что эта система работает в Израиле с 2015 года, то есть около восьми лет.



В ходе расследования журналистами газеты Калькалист выяснилось, что одной из основных проблем использования системы, наряду с ее успехами, является навешивание ярлыков на невинных и непричастных граждан, их задержание в Израиле и нарушение свободы передвижения и их права на достоинство и частную жизнь в непропорциональной степени при проведении унизительного и оскорбительного обыска без обоснованных подозрений. Также выяснилось, что возможности ретроспективного надзора суда за системой не существует.



Кроме того, точное соотношение параметров, на основании которых работает система, не известен даже самим операторам систем, что усиливает опасения неправомерных подозрений в отношении граждан на основании возраста, религии, сексуальной ориентации и прочего - то есть расового профилирования.



Теперь также стало ясно, что полиция также не знает, каковы прогнозируемые показатели успешности системы.



После публикации в "Калькалист" председатель Комитета по конституции Симха Ротман связался с полицией и попросил предоставить ему различные данные об эффективности системы. Ротман даже лично связался с офисом начальника полиции Коби Шабтая, но не получил ответа в течение пяти месяцев.