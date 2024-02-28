



У американца в штанах было три питона

38-летний Келвин Баутиста приобрел трех питонов за 2,5 тыс долларов в магазине рептилий в Канаде.



Келвин спрятал рептилий в штаны предварительно укутав их в мешки для змей, пока ехал в автобусе из канадского Монреаля в Нью-Йорк. Об этом пишет Associated Press и USA Today.



На границе и таможенники заметили как странно топорщились штаны у мужчины во время проверки его паспорта.



Событие произошло 15 июля 2018 года, однако приговор суда мужчина получил лишь недавно.



Как говорится в сообщении прокуратуры, мужчина признал свою вину в суде в июне 2023 года, за восемь месяцев до вынесения приговора.



Однако Келвину Баутисту присудили 1 год условно и штраф в размере 5 тысяч долларов.

