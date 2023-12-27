



Ссора из-за подарков на Рождество: брат застрелил сестру и получил пулю в живот





23-летняя мать из Флориды была убита своим младшим братом в воскресенье, 24 декабря, во время семейной ссоры из-за рождественских подарков.



По словам шерифа округа Пинеллас Боба Гуалтьери, спор начался, когда Абриэль Болдуин, ее двое сыновей 6 и 10 месяцев отправились за покупками в воскресенье вечером вместе с двумя братьями-подростками 15 и 14 лет и их матерью.



По словам шерифа, 14-летний брат Болдуин был расстроен тем, что его старший брат получил больше подарков, чем он, что вызвало ссору.



"У них возникла семейная ссора по поводу того, кто что получает и на кого тратятся деньги", - сказал Гуалтьери журналистам во вторник.



В итоге семья покинула магазин и отправилась в дом бабушки Болдуина, где ссора продолжилась. По словам властей, находясь в доме, 14-летний подросток достал пистолет и пригрозил выстрелить старшему брату в голову.



Присутствовавшие в доме члены семьи попытались разнять подростков. Тогда младший подросток начал спорить с Болдуин и угрожал застрелить ее и ее 10-месячного сына.



Затем он выстрелил ей в грудь из пистолета. Ребенок не пострадал. После этого 15-летний брат вышел из дома, достал свой собственный пистолет 45-го калибра и выстрелил брату в живот.



По словам Гуалтьери, старший подросток убежал с места происшествия и выбросил пистолет. Младший подросток, который предположительно стрелял в Болдуин, был госпитализирован в стабильном состоянии и будет взят под стражу, когда его выпишут.



По словам шерифа, местные прокуроры рассмотрят дело и решат, стоит ли предъявлять ему обвинения как взрослому за убийство сестры.



15-летний подросток был арестован и обвинен в покушении на убийство первой степени и фальсификации улик.

