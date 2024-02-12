



Спасение заложников: невероятный твит Джо Байдена

Комментируя операцию, в ходе которой ночью 12 были спасены двое заложников, Луис и Фернандо, президент США Джо Байден опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой он имитирует искры в глазах и, улыбаясь, пишет: "Именно так, как мы себе это представляли".



Твит Байдена уже увидели около 45 миллионов человек.



Вчера, 11 февраля, Байден долго говорил с главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу. В сети распространились спекуляции о том, что Нетаниягу рассказал байдену о готовящейся операции.

