



Слушания против Трампа перенесли из-за угрозы взрыва

Сообщение об угрозе взрыва поступило в суд Нью-Йорка, где проходили слушания по делу экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.



"Сообщение об угрозе взрыва поступило именно в тот момент, когда судья в Нижнем Манхэттене собирался начать слушание по иску генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс против Дональда Трампа на $250 млн", - пишет агентство.



Отмечается, что здание суда было временно закрыто, в нем провели обыск.



Как заявила представитель суда Люциан Чалфен, угроза признана необоснованной.



В сентябре прошлого года генеральный прокурор Нью-Йорка передала в суд иск против Трампа и его троих детей, обвинив его в коммерческом мошенничестве.



Джеймс заявила, что Трамп "ложно раздул свое состояние на миллиарды долларов" и вместе с бывшими руководителями Trump Organization Алленом Вайссельбергом и Джеффри МакКонни "манипулировал стоимостью активов, чтобы побуждать банки выдавать кредиты Trump Organization на более выгодных условиях".



Офис генпрокурора требует назначить денежный штраф в размере $250 млн, а также навсегда запретить Трампу и его детям Дональду Трампу младшему, Иванке Трамп и Эрику Трампу занимать позицию директора или другие руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной или лицензированной в штате.



Также надзорное ведомство просит запретить бывшему главе Белого дома и Trump Organization участвовать в приобретении недвижимости в Нью-Йорке или подавать заявки на ссуды в любых финансовых учреждениях штата на пять лет.



