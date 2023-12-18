Новости » США и Канада
Сенатор Линдси Грэм: единственный выход из смертельной спирали - два государства
18.12.2023 12:08 Аркадий Бочаровский

Сенатор Линдси Грэм: единственный выход из смертельной спирали - два государства


Авторитетный сенатор-республиканец Линдси Грэм в рамках дебатов на праймериз сообщил, что необходимо продвигать решение “два государства для двух народов” в качестве единственного средства разрешения палестино-израильского конфликта.

 Сенатор, после того, как выразил поддержку Израилю и заявил, что тот старается предотвратить смерти гражданских сказал: “Израилю придется принять решение о двух государствах, если он хочет нормализовать отношения с Саудовской Аравией на следующий день после окончания войны. 

"У нас есть два варианта: продолжать спираль смерти или использовать 7 октября как катализатор перемен".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы