



Сенатор Линдси Грэм: единственный выход из смертельной спирали - два государства



Авторитетный сенатор-республиканец Линдси Грэм в рамках дебатов на праймериз сообщил, что необходимо продвигать решение “два государства для двух народов” в качестве единственного средства разрешения палестино-израильского конфликта.



Сенатор, после того, как выразил поддержку Израилю и заявил, что тот старается предотвратить смерти гражданских сказал: “Израилю придется принять решение о двух государствах, если он хочет нормализовать отношения с Саудовской Аравией на следующий день после окончания войны.



"У нас есть два варианта: продолжать спираль смерти или использовать 7 октября как катализатор перемен".