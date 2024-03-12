



Разведка США: Иран не участвовал в подготовке 7 октября и не хочет войны

В ежедневной оценке угроз, опубликованной в Вашингтоне американскими разведывательными службами сообщается о том, что Иран “не хочет войны”.



Доклад опубликован в то время, когда руководители разведки дают показания в Сенате. В нем отмечается, что США считают, "что иранские лидеры не организовывали и не предвидели нападения ХАМАС на Израиль" 7 октября, и что Израиль и Иран пытаются избежать полномасштабной войны, хотя конфликт против Хизбаллы может обостриться.



По оценке американцев, Хизбалла также не хочет настоящей войны. В их версии, террористы “выверяют давление на Израиль с севера, пытаясь избежать более масштабной войны, которая разрушила бы Хизбаллу и Ливан”.



Однако руководство Хизбаллы, вероятно, будет рассматривать различные варианты ответных действий в зависимости от действий Израиля в Ливане в течение предстоящего года", - говорится в отчете.

