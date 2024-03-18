



Против правительства Канады подан иск по сокращению производства кошерного мяса

Канадские еврейские агентства подали иск в связи с правительственными правилами, которые, по их мнению, привели к сокращению производства кошерного мяса.



Два самых известных агентства по сертификации кошерного мяса в Канаде подали в суд на правительство страны, утверждая, что принятые недавно правила по убою животных ставят под угрозу кошерную индустрию страны.



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Кашрутный совет Канады и Еврейский общинный совет Монреаля, а также Центр по делам Израиля и евреев, группа, представляющая почти 500 000 канадских евреев, утверждают в иске, что применение правил, впервые введенных несколько лет назад, привело к резкому сокращению внутреннего производства кошерного мяса в стране. Иск был подан на прошлой неделе.



"С тех пор как эти новые правила вступили в силу, количество кошерного мяса, производимого в Канаде, резко сократилось", - говорится в заявлении трех организаций, опубликованном в начале этой недели. "Община пытается временно восполнить этот дефицит за счет импорта кошерного мяса, но в долгосрочной перспективе такая ситуация нежизнеспособна".



Иск связан с Положением о безопасной пище для канадцев, введенным Канадским агентством по контролю за продуктами питания, животными и растениями, которое следит за безопасностью потребителей. Согласно этим правилам, при убое животных должен применяться электрошокер. Однако это запрещено законами еврейского ритуального убоя, или шехиты, которые предписывают, что перед убоем ножом животное не должно быть ранено.



Если электрошокер не используется, то, согласно правилам, ритуальный забой скота и птиц должен пройти несколько когнитивных тестов, свидетельствующих о потере сознания и смерти мозга, прежде чем продолжить процесс производства мяса. Сторонники кошерности говорят, что эти дополнительные этапы добавляют времени и сложности в процесс, который в противном случае занял бы меньше минуты. В иске говорится, что с августа 2022 года по январь 2023 года количество заводов по переработке кошерного мяса в Канаде сократилось с шести до четырех, что привело к снижению еженедельного объема производства кошерной говядины в стране с 3 400 до 1 750 голов крупного рогатого скота.



Канадский иск последовал за годами оспаривания кошерного забоя в Европе. Февральское решение Суда Европейского союза подтвердило запрет на кошерный убой в двух из трех регионов Бельгии. В Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии и Словении также действуют запреты на ритуальный убой.



Канадское агентство по контролю за продуктами питания в своем заявлении нескольким изданиям сообщило, что оно "по-прежнему открыто для новых научных данных, которые могут поддержать благополучие животных, а также прислушивается и взаимодействует с заинтересованными сторонами в отношении проблем, с которыми они сталкиваются, и потенциальных решений".

