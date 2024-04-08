



Произраильский митинг в Торонто - два человека арестованы

Два человека были арестованы в Торонто, где разгорелась напряженная борьба между митингующими за освобождение заложников в Газе и небольшой группой палестинских активистов.



Об арестах сообщает газета Toronto Star, хотя характер арестов и возможные обвинения остаются неясными.



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На видео, распространенном в Интернете, мужчина с палестинским флагом, находящийся на небольшом расстоянии от произраильского митинга, кричит в громкоговоритель, угрожая, что "ваши счастливые дни закончились", и называет участников "убийцами пророков", которые убили Иисуса, под одобрительные возгласы тех, кто находился рядом с ним.



На митинге присутствовал лидер консерваторов Пьер Пуальевр, который призывает к созданию двух государств, но только после того, как ХАМАС будет полностью уничтожен.

