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Полиция Нью-Йорка закрыла  жалобу на Симху Ротмана
04.06.2023 09:53 Аркадий Бочаровский

Полиция Нью-Йорка закрыла  жалобу на Симху Ротмана


Полиция Нью-Йорка объявила, что закрыла жалобу, поданную протестующей на то, что  депутата Симха Ротман отобрал у нее мегафон. Об этом сообщает "Гаарец".

В заявлении полиции говорится, что жалоба была подана по поводу инцидента, произошедшего на Мэдисон-авеню, 33-летней женщиной, которая заявила, что "известный ей мужчина выхватил мегафон, который был у нее на шее, и вел себя агрессивно, расстроив жертву". На “жертве не обнаружили травм, жалоба была отвергнута".

Сам Ротман в интервью радио "Галей Исраэль" заявил: “Я готов выслушать любую критику и любые оскорбления. Я не готов к тому, что мне и жене кричат в ухо из мегафона, пытаясь лишить нас слуха”.

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