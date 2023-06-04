



Полиция Нью-Йорка закрыла жалобу на Симху Ротмана



Полиция Нью-Йорка объявила, что закрыла жалобу, поданную протестующей на то, что депутата Симха Ротман отобрал у нее мегафон. Об этом сообщает "Гаарец".



В заявлении полиции говорится, что жалоба была подана по поводу инцидента, произошедшего на Мэдисон-авеню, 33-летней женщиной, которая заявила, что "известный ей мужчина выхватил мегафон, который был у нее на шее, и вел себя агрессивно, расстроив жертву". На “жертве не обнаружили травм, жалоба была отвергнута".



Сам Ротман в интервью радио "Галей Исраэль" заявил: “Я готов выслушать любую критику и любые оскорбления. Я не готов к тому, что мне и жене кричат в ухо из мегафона, пытаясь лишить нас слуха”.