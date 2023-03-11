



Ли Цян стал новым премьер-министром Китая

В субботу депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) утвердили назначение премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяна, давнего соратника лидера страны Си Цзиньпина, сообщает Reuters.



Всекитайское собрание народных представителей (китайский парламент) поддержало кандидатуру Ли в ходе голосования, прошедшего в Большом зале народных собраний в Пекине. Ли Цян получил 2936 голосов, три голоса были поданы против него, а восемь депутатов воздержались.



63-летний Ли Цян заменит уходящего премьер-министра Ли Кэцяна, который был заместителем Си с 2013 года.



Ли родился в восточной провинции Чжэцзян и начал свою карьеру рабочим на ирригационной насосной станции. Он получил высшее образование в области механизации сельского хозяйства в колледже города Нинбо, а затем прошел через все ступени провинциальной партийной бюрократии.



Взлету своей карьеры Ли обязан Си Цзиньпину. Будущий премьер Китая работал фактическим главой администрации Си Цзиньпиня, когда тот был партийным руководителем провинции Чжэцзян в период с 2002 по 2007 год.



Последней его должностью был пост секретаря парткома Шанхая. В 2019 году Ли курировал запуск китайского фондового рынка на Шанхайской фондовой бирже, а позднее он проявил себя во время ковидных ограничений.



Ли является первым премьер-министром со времен Мао, который ранее не работал в Государственном совете, кабинете министров Китая.



Сообщается, что большая часть усилий нового премьера, скорее всего, будет сосредоточена на попытках изменить вектор развития китайской экономики.



Ведь сейчас Китай переживает спад на рынке жилья, уровень потребительских расходов падает, а безработица среди молодежи остается высокой. Кроме того, правительство столкнулось с падением доверия деловых кругов после беспрецедентных регулятивных мер в отношении частного сектора.



На фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном резко сократились иностранные инвестиции в китайскую экономику. Новый премьер, ожидается, будет поддерживать частные компании и иностранных инвесторов.



