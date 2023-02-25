Новости » США и Канада
Крупнейший в мире каток впервые закрыли из-за мягкой зимы в Канаде
25.02.2023 20:45 Евгения Маркова

Крупнейший в мире каток впервые закрыли из-за мягкой зимы в Канаде

Знаменитый канадский каток Rideau Canal Skateway, крупнейший в мире каток с естественным льдом, впервые не откроется в этом сезоне из-за нехватки льда, заявил в пятницу его оператор, объяснив это изменением климата.


Канатная дорога Rideau Canal Skateway протяженностью 7,8 км, впервые открытая более 50 лет назад, является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в столице Канады Оттаве и является главной достопримечательностью для любителей катания на коньках, ищущих острых ощущений на свежем воздухе в холодные канадские зимы.

Национальная столичная комиссия, которая обслуживает и управляет катком, заявила, что, хотя они оценивают риски и готовятся к последствиям изменения климата, их усилия по открытию катка в этом сезоне "подошли к концу".

NCC ранее заявлял, что каток может открыться только при толщине льда не менее 30 см, для чего должна быть от 10 до 14 дней подряд температура от -20 до -10 по Цельсию.

По данным Weather Network, в Оттаве средняя температура января была -5,9 по Цельсию, что намного выше среднего значения -10,3 градуса. Такие высокие температуры в этом году обусловлены погодным явлением Ла-Нинья, а изменение климата сделало мягкие зимы более вероятными, чем несколько десятилетий назад, сказал Дуг Гиллхэм, менеджер центра прогнозов Weather Network.

NCC и Совет по стандартам Канады заказали оценку риска изменения климата, чтобы понять влияние изменения климата на Skateway. Согласно сценарию с умеренными выбросами, "NCC должен готовиться к сезонам с менее чем 40 днями катания примерно в 50% случаев".

Согласно веб-сайту NCC, средний сезон составлял 50 дней, а в начале 1970-х годов он увеличился до 95 дней.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы