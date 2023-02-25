



Крупнейший в мире каток впервые закрыли из-за мягкой зимы в Канаде

Знаменитый канадский каток Rideau Canal Skateway, крупнейший в мире каток с естественным льдом, впервые не откроется в этом сезоне из-за нехватки льда, заявил в пятницу его оператор, объяснив это изменением климата.

ICE UPDATE 🧊 | We won’t be able to open the #RideauCanal Skateway this winter. Despite our best efforts, the weather got the best of us for the first time in our history. 🥲



You’re disappointed. We’re disappointed. Bruce is disappointed. | #OttNews



📷 Photo by Dave Chan pic.twitter.com/qzN96sW2sK — Rideau Canal Skateway (@NCC_Skateway) February 24, 2023

Канатная дорога Rideau Canal Skateway протяженностью 7,8 км, впервые открытая более 50 лет назад, является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в столице Канады Оттаве и является главной достопримечательностью для любителей катания на коньках, ищущих острых ощущений на свежем воздухе в холодные канадские зимы.Национальная столичная комиссия, которая обслуживает и управляет катком, заявила, что, хотя они оценивают риски и готовятся к последствиям изменения климата, их усилия по открытию катка в этом сезоне "подошли к концу".NCC ранее заявлял, что каток может открыться только при толщине льда не менее 30 см, для чего должна быть от 10 до 14 дней подряд температура от -20 до -10 по Цельсию.По данным Weather Network, в Оттаве средняя температура января была -5,9 по Цельсию, что намного выше среднего значения -10,3 градуса. Такие высокие температуры в этом году обусловлены погодным явлением Ла-Нинья, а изменение климата сделало мягкие зимы более вероятными, чем несколько десятилетий назад, сказал Дуг Гиллхэм, менеджер центра прогнозов Weather Network.NCC и Совет по стандартам Канады заказали оценку риска изменения климата, чтобы понять влияние изменения климата на Skateway. Согласно сценарию с умеренными выбросами, "NCC должен готовиться к сезонам с менее чем 40 днями катания примерно в 50% случаев".Согласно веб-сайту NCC, средний сезон составлял 50 дней, а в начале 1970-х годов он увеличился до 95 дней.