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Конгресс подавляющим большинством подтвердил право Израиля на существование
29.11.2023 07:17 Аркадий Бочаровский

Конгресс подавляющим большинством подтвердил право Израиля на существование

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла заявление, подтверждающее право Израиля на существование. 

Только два законодателя проголосовали против: представительница демократов из Мичигана, американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб, которая получила выговор от Конгресса и была обвинена в "призывах к уничтожению Израиля", и представитель республиканцев из Кентукки Томас Мэсси. 

Тлаиб заявила, что это решение "игнорирует существование палестинского народа и не приближает нас к сосуществованию". Мэсси объяснил, что, хотя он согласен с декларацией о праве Израиля на существование, он выступает против формулировки, которая приравнивает антисионизм к антисемитизму.
 

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