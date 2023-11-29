



Конгресс подавляющим большинством подтвердил право Израиля на существование

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла заявление, подтверждающее право Израиля на существование.



Только два законодателя проголосовали против: представительница демократов из Мичигана, американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб, которая получила выговор от Конгресса и была обвинена в "призывах к уничтожению Израиля", и представитель республиканцев из Кентукки Томас Мэсси.



Тлаиб заявила, что это решение "игнорирует существование палестинского народа и не приближает нас к сосуществованию". Мэсси объяснил, что, хотя он согласен с декларацией о праве Израиля на существование, он выступает против формулировки, которая приравнивает антисионизм к антисемитизму.

