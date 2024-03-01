



"Израиль убил 25 тысяч женщин и детей". Ллойд Остин переплюнул ХАМАС

На слушаниях в Конгрессе в четверг, 29 февраля, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с 7 октября Израиль убил более 25 000 женщин и детей, добавив, что Израиль может и должен делать больше для защиты гражданского населения.



Более конкретно, на слушаниях в Конгрессе Остина спросили, сколько палестинских женщин и детей было убито Израилем, и Остин ответил: "Более 25 000".



В отличие от этого, Израиль заявил, что он убил около 11 000-13 000 боевиков ХАМАС и что дополнительные палестинские гражданские лица погибли в результате 10-15 % ракетных осечек ХАМАС. Если предположить, что цифра в 30 000 погибших палестинцев, предоставленная министерством здравоохранения ХАМАСа верна, то это означает, что число убитых палестинских гражданских лиц, скорее всего, может составлять 15 000-18 000 человек, что намного меньше 25 000.



Позднее министр обороны США Ллойд Остин пояснил изданию Jerusalem Post, что “не придерживается этих цифр как таковых”.