



Байден похвалил Герцога за сделку с Ливаном

В среду президент США Джо Байден назвал соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном “историческим прорывом” во время встречи с президентом Ицхаком Герцогом в Белом доме.



“Завтра Израиль и Ливан собираются подписать соглашение об установлении постоянной морской границы”, – сказал Байден.



“Я думаю, что это исторический прорыв — вам потребовалось много мужества, чтобы сделать шаг вперед и вступить в него. Я хвалю вас и правительство”, – сказал Байден, добавив, что сделка имеет значительные преимущества как для Израиля, так и для Ливана.



Герцог поблагодарил Байдена за помощь США в заключении соглашения с Ливаном и сказал, что они дополнительно обсудят “включение и интеграцию Израиля на Ближнем Востоке”.



Также во время встречи с президентом США Герцог заявил, что отношения между Израилем и США должны оставаться выше политики, в преддверии предстоящих выборов в обеих странах и некоторых разногласий по поводу ультраправых законодателей в Израиле.



В свою очередь, Байден подчеркнул “железную” приверженность Вашингтона Израилю.



“Я говорил это 5000 раз за свою карьеру: железная приверженность Соединенных Штатов Израилю основана на наших принципах, наших идеалах, наших ценностях. Я часто говорил если бы не было Израиля, нам пришлось бы его изобрести”, – сказал президент США.