



Байден о крахе Signature: виновные ответят за этот бардак

Президент США Джо Байден сегодня пообещал принять меры против тех, кто несет ответственность за банковский кризис в стране. Его заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как регулирующие органы закрыли Signature Bank, нью-йоркский кредитор регионального масштаба.



Байден также сказал, что в понедельник он выступит с речью о банковской системе США и успокоит американцев после коллапса Silicon Valley Bank и Signature Bank.



"Я выступлю с речью о том, как мы будем поддерживать устойчивую банковскую систему, чтобы защитить наше историческое восстановление экономики", - сказал он в воскресенье вечером в заявлении, которое также включало обещание Байдена "привлечь к полной ответственности тех, кто виновен в этом бардаке".

