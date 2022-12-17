



Зеленский раскрыл, с какой Россией готов вести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны после освобождения захваченных российскими войсками территорий. Сейчас же, по словам Зеленского, "предмета для разговора" нет.



Об этом украинский президент заявил в интервью французской газете LCI.



"Все, что нас интересует, - это освобождение наших собственных земель, после чего нам придется говорить с Россией, готовой уважать своего собеседника и возвращать то, что нам принадлежит. Именно с такой Россией я буду готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас есть на данный момент, с нацистской Россией. Я не уверен, что он готов делать выводы из той трагедии, которую он причинил Украине, миру, но в первую очередь своему обществу, своей стране. Знаю, что некоторые предлагают сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу, о чем договариваться", - сказал Зеленский.