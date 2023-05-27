



Видео обмена пленными под Бахмутом сняли с высоты птичьего полета

Опубликовано видео, на котором запечатлен обмен пленными, который состоялся 25 мая под Бахмутом.



Подробностями с изданием УНИАН поделился командир 135-го отдельного батальона, 114-й бригады ТРО Игорь Шепетин.



По его словам, в ходе обмена пленными особый акцент делался на живых побратимах. Он подчеркнул, что до сих пор под завалами зданий в Бахмуте остаются погибшие бойцы ВСУ. А извлечь их тела пока что нет возможности.



Шепетин отметил, что переговоры велись, в том числе, с ЧВК "Вагнер".



