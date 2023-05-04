



В Украине зарегистрировано почти 24 тысячи пропавших без вести людей

По состоянию на 1 мая в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине считаются без вести пропавшими 23 760 граждан. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.



Он отметил, что с начала войны было зарегистрировано 101 543 факта о без вести пропавших людей, после чего информацию внесли в единый учет.



"Далее проводились первоочередные действия по проверке. 54 310 человек было разыскано", - сказал он.



После проведения всех надлежащих мероприятий в розыск объявили 31 330 человек, из которых 7 570 были найдены, все же остальные считаются пропавшими при особых обстоятельствах. В них входят вооруженные конфликты, военные действия, временная оккупация и чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.



Напомним, что в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести, который разработало МВД совместно с уполномоченным по пропавшим без вести и другим ведомствам.