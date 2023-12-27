



В Украине заочно вынесли приговор Пушилину

В Украины заочно приговорили так называемого главу так называемого "ДНР" Дениса Пушилина.



По данным Донецкой областной прокуратуры, его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также в коллаборационной деятельности.



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Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти, госуправления, местного самоуправления, а также в органах, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.



Его приговорили за то, что в сентябре 2022 года он созвал и провел внеочередное заседание так называемого совета "ДНР", где принял закон "о референдуме "ДНР" по вопросу вхождения в состав РФ". В итоге, 30 сентября того же года Пушилин подписал с Владимиром Путиным "договор" о вхождении "ДНР" и новых оккупированных Россией территорий в состав РФ якобы на правах "субъекта".