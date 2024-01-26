



В Украине предложили мобилизовать женщин, сославшись на Конституцию

Народный депутат Украины от партии "Голос" Инна Совсун предложила мобилизовать женщин для службы в Вооруженных силах.



По ее словам, в Конституции страны прописано, что все граждане должны участвовать в защите государственности.



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"Популярный ответ, что женщин нельзя мобилизовывать. Президент сказал, что не подпишет закон. Но у нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописано "обязательная служба", но обязанность защищать государство у нас записана для всех", - сказала она.



Совсун считает, что это "вопрос справедливости", который полностью отвечает положениям Конституции.