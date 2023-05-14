



В Украине появится новый танковый завод

"Контракты подписаны". Укроборонпром и Rheinmetall создают танковый завод



"Укроборонпром" создал совместное предприятие с германским концерном Rheinmetall. Оно будет заниматься обслуживанием и ремонтом танков, а в перспективе – их производством, сообщило издание Handelsblatt.



"Контракты подписаны", – сказал директор концерна Армин Паппергер. По его словам, Украина извлечет выгоду от такого сотрудничества в виде комплексной передачи технологий и поставки военного оборудования из Германии.



Rheinmetall будет иметь 51% в новой компании, а также возьмет на себя управление ею. "Укроборонпром" пока не комментирует публикацию Handelsblatt.



Информация о возможности появления в Украине танкового завода Rheinmetall появилась еще в начале весны. В одном из интервью Паппергер заявил, что предприятие будет стоить 200 млн евро и сможет производить до 400 танков в год.



Позже Паппергер говорил, что Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы и системы противовоздушной обороны.



3 апреля Rheinmetall анонсировал создание логистического центра в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.



В начале апреля также стало известно, что "Укроборонпром" и Polska Grupa Zbrojeniowa открыли в Польше хаб для ремонта танков Т-64, в перспективе возможен ремонт танков типа Leopard.