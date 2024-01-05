В Украине подтвердили: нанесены удары по складам боеприпасов в Крыму
Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов россиян возле села Первомайское в оккупированном Крыму.
Информацию об этом на официальном уровне подтвердил СтратКом.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости
"Днем, 4 января, подтверждено поражение Вооруженными силами Украины складов боеприпасов возле села Первомайское. Слава ВСУ", - сказано в заявлении.
Ранее российские паблики сообщили, что в результате последней атаки на Крым погибло 23 российских военных, пятеро из них – высокопоставленные офицеры, а также минимум девять спецназовцев.
Отмечалось, что в Крыму потеряны несколько элементов ПВО и РЭБ.