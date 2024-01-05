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В Украине подтвердили: нанесены удары по складам боеприпасов в Крыму
05.01.2024 18:19 Алина Груднева

В Украине подтвердили: нанесены удары по складам боеприпасов в Крыму

Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов россиян возле села Первомайское в оккупированном Крыму.

Информацию об этом на официальном уровне подтвердил СтратКом.

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"Днем, 4 января, подтверждено поражение Вооруженными силами Украины складов боеприпасов возле села Первомайское. Слава ВСУ", - сказано в заявлении.



Ранее российские паблики сообщили, что в результате последней атаки на Крым погибло 23 российских военных, пятеро из них – высокопоставленные офицеры, а также минимум девять спецназовцев. 

Отмечалось, что в Крыму потеряны несколько элементов ПВО и РЭБ. 

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