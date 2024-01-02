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В Украине подсчитали, сколько РФ нужно на подготовку массированного удара
02.01.2024 18:11 Алина Груднева

В Украине подсчитали, сколько РФ нужно на подготовку массированного удара

России на подготовку следующего массированного удара по Украине достаточно лишь четыре дня.

Такое предупреждение в эфире телеканала "Киев24" сделал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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"На подготовку четыре дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны. Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ей повернуть вправо, где ей повернуть влево, а где снизиться и выйти на удар", - сказал он.

По словам Игната, речь идет о техническом изделии, которе программируется специалистами. Потому, по его мнению, у россиян есть возможности.

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