



В Украине подсчитали, сколько РФ нужно на подготовку массированного удара

России на подготовку следующего массированного удара по Украине достаточно лишь четыре дня.



Такое предупреждение в эфире телеканала "Киев24" сделал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"На подготовку четыре дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны. Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ей повернуть вправо, где ей повернуть влево, а где снизиться и выйти на удар", - сказал он.



По словам Игната, речь идет о техническом изделии, которе программируется специалистами. Потому, по его мнению, у россиян есть возможности.