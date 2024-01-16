



В Украине оценили потерю россиянами А-50 и экипажа

Потеря самолета А-50 и членов экипажа в Украине является для России крайне болезненной.



Как именно это отражается на РФ, пояснила глава координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.



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"Нужно отдавать себе отчет, что это мощная пощечина, это мощная потеря, очень серьезная переориентация в работе", - сказала она.



По словам Гуменюк, потеря специалистов является даже более весомой, чем потеря самой техники.



"Техника такая у врага еще есть, к сожалению. А список специалистов очень маленький, эта потеря очень серьезно ударила по ним", - пояснила она.

