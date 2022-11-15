



В Украине - критическая ситуация после обстрелов инфраструктуры

В Офисе президента Украины заявили о критической ситуации в стране после обстрела энергетической инфраструктуры российскими войсками.



"Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. "Укрэнерго" вынуждено начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и во избежания аварий на оборудовании", - заявил представитель Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Чиновник призвал украинцев прибегнуть к умеренному потреблению электроэнергии.