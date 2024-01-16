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В ООН подсчитали число погибших из-за РФ украинцев с начала года
16.01.2024 14:55 Алина Груднева

В ООН подсчитали число погибших из-за РФ украинцев с начала года

В Украине резко возросло число погибших и раненых мирных жителей из-за ракетных обстрелов и атак БПЛА, осуществляемых ВС РФ.

Об этом 16 января сообщила Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине.

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Согласно отчету,  проверенное количество жертв российской агрессии среди гражданского населения увеличилось на 26% в декабре по сравнению с ноябрем. Большое количество потерь, зафиксированное в декабре, наблюдалось и в первые дни января. Сначала года известно о 86 погибших и 416 раненых.

"В 2023 году количество потерь среди гражданского населения стабильно уменьшалось, однако волна атак в конце декабря и начале января жестоко прервала эту тенденцию", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН в Украине Даниэль Белль.

 

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