В Австралии арестовали российскую шпионку и готовят пакет помощи Украине

Правительство Австралии намерено выделить Украине военный пакет помощи почти $169 млн.

Это крупнейший пакет помощи Украине от Австралии с начала полномасштабной войны с РФ, сообщает ABC News.

Australia is promising $250 million worth of military aid for Ukraine, the largest single package it has provided for the country's defence against Russia to date. https://t.co/dmwwZeu0bp