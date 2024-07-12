



В Австралии арестовали российскую шпионку и готовят пакет помощи Украине

Правительство Австралии намерено выделить Украине военный пакет помощи почти $169 млн.

Это крупнейший пакет помощи Украине от Австралии с начала полномасштабной войны с РФ, сообщает ABC News.

Australia is promising $250 million worth of military aid for Ukraine, the largest single package it has provided for the country's defence against Russia to date. https://t.co/dmwwZeu0bp — ABC News (@abcnews) July 11, 2024





В новый пакет помощи Украине от Австралии войдут: Заместитель премьер-министра — министр обороны Австралии Ричард Марлес объявил об этом на саммите НАТО в Вашингтоне.В новый пакет помощи Украине от Австралии войдут:

ракеты для ПВО;

оружие класса "воздух — земля", включая управляемое оружие;

противотанковое оружие;

артиллерийские, минометные и стрелковые боеприпасы;

ботинки для военных.

Австралия также присоединится к новой инициативе НАТО по безопасности и обучению для Украины в качестве оперативного партнера.



Кроме того, Австралия присоединилась к "коалиции беспилотников". Правительство страны взяло на себя обязательство предоставить Украине БПЛА на сумму более $20,2 млн в рамках этой коалиции.



Сегодня также стало известно о том, что в Австралии арестовали военнослужащую и ее мужа по подозрению в шпионаже в пользу России.



Это первый случай, когда более строгие законы об иностранном вмешательстве, введенные в Австралии в 2018 году, были использованы для предъявления обвинений в шпионаже.