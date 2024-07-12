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В Австралии арестовали российскую шпионку и готовят пакет помощи Украине
12.07.2024 10:02 MIGnews.com

В Австралии арестовали российскую шпионку и готовят пакет помощи Украине

Правительство Австралии намерено выделить Украине военный пакет помощи почти $169 млн. 
Это крупнейший пакет помощи Украине от Австралии с начала полномасштабной войны с РФ, сообщает ABC News. 


Заместитель премьер-министра — министр обороны Австралии Ричард Марлес объявил об этом на саммите НАТО в Вашингтоне.

В новый пакет помощи Украине от Австралии войдут:
  • ракеты для ПВО;
  • оружие класса "воздух — земля", включая управляемое оружие;
  • противотанковое оружие;
  • артиллерийские, минометные и стрелковые боеприпасы;
  • ботинки для военных. 
Австралия также присоединится к новой инициативе НАТО по безопасности и обучению для Украины в качестве оперативного партнера. 

Кроме того, Австралия присоединилась к "коалиции беспилотников". Правительство страны взяло на себя обязательство предоставить Украине БПЛА на сумму более $20,2 млн в рамках этой коалиции.   

Сегодня также стало известно о том, что в Австралии арестовали военнослужащую и ее мужа по подозрению в шпионаже в пользу России.

Это первый случай, когда более строгие законы об иностранном вмешательстве, введенные в Австралии в 2018 году, были использованы для предъявления обвинений в шпионаже.

 

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