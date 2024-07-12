В Австралии арестовали российскую шпионку и готовят пакет помощи Украине
Правительство Австралии намерено выделить Украине военный пакет помощи почти $169 млн.
Это крупнейший пакет помощи Украине от Австралии с начала полномасштабной войны с РФ, сообщает ABC News.
Australia is promising $250 million worth of military aid for Ukraine, the largest single package it has provided for the country's defence against Russia to date. https://t.co/dmwwZeu0bp— ABC News (@abcnews) July 11, 2024
Заместитель премьер-министра — министр обороны Австралии Ричард Марлес объявил об этом на саммите НАТО в Вашингтоне.
В новый пакет помощи Украине от Австралии войдут:
- ракеты для ПВО;
- оружие класса "воздух — земля", включая управляемое оружие;
- противотанковое оружие;
- артиллерийские, минометные и стрелковые боеприпасы;
- ботинки для военных.
Кроме того, Австралия присоединилась к "коалиции беспилотников". Правительство страны взяло на себя обязательство предоставить Украине БПЛА на сумму более $20,2 млн в рамках этой коалиции.
Сегодня также стало известно о том, что в Австралии арестовали военнослужащую и ее мужа по подозрению в шпионаже в пользу России.
Это первый случай, когда более строгие законы об иностранном вмешательстве, введенные в Австралии в 2018 году, были использованы для предъявления обвинений в шпионаже.