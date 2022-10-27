



Украинские военные за сутки уничтожили 18 из 20 "шахедов"

Россия за последние сутки атаковала 20 "шахедами" объекты критической инфраструктуры Украины. Силы ПВО уничтожили 18 из них. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



"За последние сутки силами и средствами ПВО уничтожено 18 из 20 БПЛА "Shahed-136", применявшихся по объектам критической инфраструктуры нашего государства", - сказал он.



Напомним, утром в четверг, 27 октября, ВСУ на юге сбили российские вертолет Ка-52 и самолет Су-25. Также украинский катер сбил российского Shahed-136, летевшего в небе над Черным морем.



